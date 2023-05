Kriitikko Olli Salomäenpää: Laulu-Seppojen konsertti sai monille iloisen mielen

Junnu Vainio oli tai tietyllä tapaa on edelleen monien rakastama suomalaisen iskelmälyriikan historiallisia kulmakiviä, siitä hänen tekemäänsä 2 400 laulutekstiä ja 200 mainostekstiä ovat pitäneet huolen. Monet hänen teoksistaan ovat jääneet klassikoiksi, ikivihreiksi, legendoiksi, iskelmämusiikin kulmakiviksi.

Hänen tuotantonsa merkityksellisyyttä voi peilata myös Toivelaulukirja-sarjaan. 25 kirjassa on 3 604 laulua, joista 122:ssa on tekijätiedossa maininta Juha Vainio. Vertailun vuoksi sanottakoon, että toinen tekstinikkari, Vexi Salmi, saa ”vain” 91 osumaa.

Heistä ajavat vielä ohi Reino Helismaa 158 osumalla sekä ylivoimaisena voittajana Sauvo Puhtila 399 osumalla. Tosin hänen tuotannostaan kirjasarjassa on noin 85 prosenttia käännöstekstejä. Junnu Vainion merkittävyyttä edellämainittuihin lisää tosin se, että hän myös sävelsi omia tekstejään.

Materiaalia siis Junnu Vainioon keskittyvään kuorokonserttiin löytyy siis enemmän kuin tarpeeksi. Tähän Laulu-Sepot Joonas Pyölin johdolla kevätkonsertissaan iskivät. Mutta eivät ensimmäistä kertaa, koska kuoron nykyinen suuntaus alkoi ilmeisestikin 10 vuotta sitten juuri Junnu Vainio -konsertilla.

Oliko tämä konsertti siis vanhojen sovitusten uudelleenlämmitys vai oliko kuinka paljon ns. kantaesityksiä, jäi satunnaiselle kriitikolle epäselväksi.

Kuoron konsertointitahti on kyllä sisällön suhteen arvostettava. Viime joulukuussa konsertti Juicen musiikista, nyt tämä ja seuraava konsertti luvassa 5.12.2023 vielä julkaisemattomalla ohjelmistolla. Saa siinä ahkerasti treenata.

Kuorolla on konsepti, ja se edelleen vetää. Allekirjoittaneelle tämä oli viides kerta neljän vuoden sisään, kun kuoroa kuulen. Ja samat asiat tuntuvat konsertista toiseen pyörivän mielessä, mihin kuoron ilmeisesti kohoava keski-ikä tuo oman mausteensa.

Pohjana ovat Pyölin tekemät täsmäsovitukset, jotka toimivat pääsääntöisesti kuorolla hyvin ja niitä on todennäköisesti palkitsevaa laulaa. Mielestäni esitysten ja kuoron kehitettävät kohteet tuntuvat kuitenkin pysyvän samana, mikä herättää kuulijassa kysymyksiä.

Kappaleiden yleisvoimakkuus tuntuu pysyvän koko ajan samana, välillä voisi laulaa vähän hiljaakin. Säestyksettömille, jos ei koko kappaleille, niin ainakin kappaleiden osille, voisi antaa mahdollisuuksia. Solistien tai pienryhmien käyttö toisi myös vaihtelevuutta sisältöön.

Kuoron satsi menee välillä aika sameaksi, johtunee varmaan siitä, että stemmojen sisällä äänenkäyttötapa ja osumatarkkuus ääneen voi olla kirjavaa. Varsinkin, jos kuorolaisten yhteinen lavaego kasvaa suuremmaksi kuin kuorolaisten lukumäärä.

Oma kysymyksensä kuorokonserteissa on myös se, riittääkö pelkkä laulu vai pitääkö olla myös jotain muuta kuten lavaliikehdintää tai rekvisiittaa.

Oma kysymyksensä on myös se, mihin suomalainen + 50-vuotias mies omassa mielessään ja omasta tahdostaan taipuu. Ei ehkä paljoon mutta siitä huolimatta pientä yritystä tähän oli nyt havaittavissa, jopa ylimääräisenä kuullun Käyn ahon laitaa -strippausesityksen myötä, joka herätti yleisössä havaittavaa iloa.

Yhteenvetona todettakoon, että Laulu-Seppojen konsertti sai lämpimässä kevätillassa monille iloisen ja tyytyväisen mielen. Ja jos tarkoituksena ei ole shokeerata, niin sehän on esiintymisen yksiä tavoitteita. Kehityskohteita unohtamatta.

Olli Salomäenpää

Salon Laulu-Sepot ja soitinyhtye. Joht. Joonas Pyöli. Kulttuuritalo Kiva la 13.5. klo 18.