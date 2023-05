Kuka sekoittaisi Soppaa? Salon Mestaruussarja alkaa torstaina – katso kuvakooste edellisista kausista!

Salon Erotuomarikerhon pyörittämä Salon Mestaruussarja alkaa torstaina kymmenen joukkueen voimin.

Joukkuemäärä nousi täksi kaudeksi yhdellä, mikä tuo sarjaan yhden kaivatun lisäpelin. Uutena joukkueena mukaan tulee vuoden 2011 mestari, paremmin salibandykentiltä tuttu Meda.

Sarjaa pelataan tutusti torstaisin. Kuudesta pelipaikasta viisi on Salossa ja yksi Somerolla. Kausi huipentuu perinteisesti Urheilupuistossa pelattavaan päätöskierrokseen.

Salon Kuntasarja muuttui Mestaruussarjaksi vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen.

Mestaruussarjaa on pelattu 14 kautta ja mestaruuden on voittanut kahdeksan eri joukkuetta. Perttelillä on neljä mestaruutta, Kuusjoella, Kiskolla ja AC Jarilla kaksi. Yksinkertaisia mestareita ovat Meda, Soccersharks, Muurla ja hallitseva mestari FC Soppa.

Neljännen kautensa Mestaruussarjassa aloittava FC Soppa pitää hallussaan erittäin epävirallista ennätystä peräkkäisissä tappiottomissa otteluissa. FC Soppa hävisi avauskaudellaan 2020 avausottelun Harvestersille ja elokuussa MJP:lle. Sen jälkeen FC Soppa ei ole tappiota kokenut.

Kaudella 2021 FC Soppa menetti päätöskierroksella 2–0-johtoaseman Perniötä vastaan viimeisen viiden minuutin aikana, mikä nosti Perttelin mestariksi. Viime kaudella FC Soppa ei jättänyt mitään jossiteltavaa, vaan voitti kaikki kahdeksan otteluaan maalierolla 27–6.

Salon Mestaruussarja 2023

Joukkueet: KiKi, HaLu, MJP, Meda, Pertteli, Harvesters, Kuusjoki, FC Soppa, Oolelaisuus United, Perniö

Pelipaikat: Toija, Kaivola, Perniö, Kuusjoki, Muurla ja Somero.

Joukkueissa ei saa olla Nelosessa tai sitä ylemmissä sarjoissa pelaavia.

Peliaika: 2x 35 min.

Pelaajien lukumäärä 1+8. Vaihtopelaajien määrää ei ole rajoitettu.

Sarja pelataan yksinkertaisena (9 kierrosta). Päätöskierros pelataan 12. elokuuta Urheilupuistossa.

Avauskierros torstaina:

Toija: KiKi–HaLu klo 18.15 ja MJP–Meda klo 19.45.

Kaivola: Pertteli–Harvesters klo 18.15, Kuusjoki–FC Soppa klo 19.45

Perniö: Oolelaisuus–Perniö klo 18.15.

Mestaruussarjan voittajat 2009–2022:

2022: FC Soppa

2021: Pertteli

2020: Pertteli

2019: Kuusjoki

2018: AC Jari

2017: Muurla

2016: Soccersharks

2015: Kisko

2014: Kisko

2013: AC Jari

2012: Kuusjoki

2011: IBK Meda

2010: Pertteli

2009: Pertteli