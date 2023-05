Söderlångvikissä vietetään lauantaina Kukkaispäivää

Söderlångvikin kartanossa Kemiönsaarella avataan kesä Kukkauspäivän merkeissä ensi lauantaina. Kesän alkamista juhlitaan runsaalla ohjelmalla. Tähtäimessä on juuri se alkukesän hetki, jolloin tilan omenatarhasta tulee kukoistava satumaa.

Markkinoilla on kasvi- ja puutarhateema. Tapahtumassa vierailee tänä vuonna Sonja Lumme , joka luo yrttitarhan, jota uusi ravintola Ateljé Sami Tallberg x Söderlångvik käyttää kesän aikana.

Tapahtumassa pidetään myös taimikirppistä, jonka pöytäpaikkoja voi tarkastella netissä, osoitteessa söderlangvik.fi/kukkaispaiva

Kukkaispäivä on avointen ovien päivä koko kartanotilalla.

Museoon on ilmainen sisäänpääsy, ja yleisöopastukset ovat kello 11.15 ja 16.00 ruotsiksi ja klo 11.45 ja 16.30 suomeksi. Iltapäivällä kello 14.00 voi osallistua museokierrokselle tämän vuoden taiteilijan, kuvanveistäjä Riku Riipan, ja intendentti Kaj Martinin seurassa. Vierailijat pääsevät myös tekemään ostoksia tilan kasvihuoneella, jota hoitaa Björknäsin puutarha.

Vanhoista vaunuista kiinnostuneet voivat kuunnella vaunumuseossa Kiesimestarien Jenni Mäntysen esityksiä. Laiturilla pääsee tutustumaan Eugenia-jahtiin.

Lapsille on rakennettu seikkailupolku, joka alkaa Alma-tuvalta ja koostuu useista pisteistä ympäri puistoa.

Trubaduuri Jimmy Träskelin nostaa tunnelmaa puutarhamarkkinoilla. Lisäksi esiintyvät Kemiönsaaren aikuisopiston nuoret tanssijat. Kello 15.00 museon ulkopuolella on Baltic Gospel Singersin gospelkonsertti.

Myös ravintola Ateljé Sami Tallberg x on avoinna klo 11–17 ja päivän menu tarjoillaan klo 12-15.

– Odotan innolla ensimmäistä Kukkapäivääni. Pidän kovasti peukkuja, että omenapuut ovat täydessä kukassa, toimitusjohtaja Annika Jansson toteaa tiedotteessa. (SSS)

Kesäjuhla Kukkaispäivä lauantaina 27. toukokuuta 2023 klo 11-17 Söderlångvikin kartanolla. Ohjelma lisätietoineen löytyy osoitteesta https://soderlangvik.fi/fi/tapahtumat/kukkaispaiva/