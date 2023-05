Kultakone Koskelo – Saksan mestaruutta jälleen kerran juhliva libero nähdään todennäköisemmin Salo Volleyssa kuin EM-kisoissa

Roosa Koskelo on voittaja.

Salolaistunut libero juhli lauantai-iltana Potsdamissa jo uransa seitsemättä liigamestaruutta, kun Stuttgart voitti Bundesliigan neljännen finaalin vieraskentällä erin 3–1 (20–25, 25–12, 25–19, 27–25).

Mestaruus oli Stuttgartille toinen peräkkäinen ja Koskelolle jo kolmas Saksassa. Ensimmäinen tuli vuonna 2019.

Mestarien liigassa Stuttgart eteni kahdeksan parhaan joukkoon, mutta paikka himotussa Final Fourissa jäi ottamatta, kun italialainen Novara pudotti joukkueen puolivälierissä.

Loimaan Jankon kasvatin matka kohti Euroopan huippua alkoi 28. tammikuuta vuonna 2007.

Tuona sunnuntaina 15-vuotias Koskelo oli pelaamassa Someron Pallon B-tyttöjen turnausta, josta hän sai pikakutsun seuran liigajoukkueen otteluun Salon Viestiä vastaan. SoPa voitti 3–1.

Koskelon matka jatkui Somerolta Kimmo Volleyn kautta Hämeenlinnaan, jossa vierähti kolme kautta. Tammikuussa 2012 Koskelo loukkasi polvensa LP Viestiä vastaan ja joutui leikkaukseen.

Koskelo siirtyi kesällä 2012 LP Kangasalaan ja on siitä lähtien pelannut joka kausi liigafinaalissa.

Kesällä 2013 Koskelo siirtyi LP Viestiin ja kolme finaalia toi kaksi mestaruutta. Salosta matka jatkui slovenialaiseen Branik Mariboriin, jossa kumpikin kausi päättyi mestaruuteen. Stuttgartiin Koskelo siirtyi kaudeksi 2018–2019.

Ensimmäinen kausi Stuttgartissa toi mestaruuden, toisen keskeytti korona, kolmannella tuli hopeaa, neljännellä ja nyt viidennellä kaudella Koskelo juhli mestaruutta.

Koskelo on viimeistään nyt noussut Suomen lentopallohistorian menestyneimpien pelaajien harvalukuiseen joukkoon. Suomen paras naispelaaja Koskelo on ollut jo vuosia.

Siitä huolimatta Koskeloa on nähty erittäin harvoin maajoukkueessa. Suurin syy tähän on ollut pitkäksi venyneet seurajoukkuekaudet, jonka jälkeen Koskelo on mieluummin ladannut akkuja ja parannellut kolhuja kuin hypännyt mukaan suoraan pitkiin maajoukkueleirityksiin.

Vaikka Koskelon asema Suomen ykkösliberona ja ylipäätään parhaana naispelaajana on ollut jo pitkään kiistaton, Tapio Kangasniemen päävalmentajakaudella (2014–2022) Koskelolle ei annettu erivapauksia huilata muita pidempään.

Sama kuvio on toistumassa uuden päävalmentajan Nikolas Buserin päävalmentajakaudella. Koskelon nimeä ei löydy sveitsiläisen Buserin nimeämästä maajoukkueryhmästä, joka aloitti leirityksensä jo tämän viikon torstaina.

14 pelaajan ryhmä syksyn EM-kisoihin valitaan jo kesäkuun lopulla, joten näyttää siltä, ettei Koskeloa nähdä EM-kisoissa. Suomi pelaa alkulohkonsa Tallinnassa, jonne odotetaan yli tuhatta suomalaiskannattajaa, mutta ei siis valtakunnan parasta naispelaajaa.

Todennäköisesti Koskelo nähdään tulevanakin kesänä kentällä ainoastaan heinäkuussa pelattavassa Salo-Volleyssa.

Roosa Koskelo – seitsenkertainen mestari

Syntynyt: 20.8.1991

Pituus: 164 cm

Kasvattajaseura: Loimaan Jankko

Pelipaikka: Libero

Seurat Suomessa: Someron Pallo 2006–2008, Kimmo Volley 2008–2009, HPK 2009–2012, LP Kangasala 2012–2013, LP Viesti 2013–2016

Seurat ulkomailla: Branik Maribor, Slovenia 2016–2018, Allianz MTV Stuttgart. Saksa 2018–

Mestaruudet: Suomessa 2014 ja 2015, Sloveniassa 2017 ja 2018, Saksassa 2019, 2022 ja 2023.

Lisäksi Koskelo on voittanut kolme kertaa Suomen cupin, kerran Saksan cupin ja pelannut CEV Cupin finaalissa 2022.

Koskelo on valittu Vuoden lentopalloilijaksi 2022 ja Vuoden naispelaajaksi 2019 ja 2020.

Koskelo on pelannut naisten maajoukkueessa 49 ottelua vuosina 2013–2019.