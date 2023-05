Kulttuuritalo Villissä valokuvia hulluudesta

Kulttuuritalo Villissä on ensi viikolla esillä kuvataiteilija Jakub Berkowitsin näyttely 365 kuvaa hulluudesta. Berkowitzin kuvat on otettu 80 vuotta vanhalla Graflex The Crown View -kameralla.

Kuvien taustat liittyvät Berkowitzin omaan jaksoon psykiatrisella osastolla. Hän dokumentoi tunnelmiaan kuvien ja videon keinoin yhden vuoden jokaisena päivänä. Berkowitzin pyrkimyksiin kuuluu antaa ääni yhteiskunnan hiljaisille, kuten esimerkiksi lapsille tai mielenterveyshäiriöistä kärsiville.

Jakub Berkowitzin näyttely 365 kuvaa hulluudesta Kulttuuritalo Villissä 22.–31. toukokuuta.