Lähteet: Israelin ja Gazan välille syntyi tulitaukosopimus – medioiden mukaan taistelut ovat silti jatkuneet

Yli 30 ihmistä Gazassa ja kaksi ihmistä Israelissa surmanneisiin taisteluihin on sovittu tulitauko, kertovat egyptiläis- ja palestiinalaislähteet. Egyptiläinen turvallisuusviranomainen on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että Egyptin välittämissä neuvotteluissa on päästy sopuun tulitauosta lauantai-illasta alkaen, ja palestiinalaislähde on vahvistanut tiedon. Israel ei ole kommentoinut asiaa.

Israelilaisen Haaretzin mukaan raketteja on lentänyt vielä tulitauolle ilmoitetun alkamisajan jälkeenkin. Uutistoimisto AFP:n toimittajat todistivat rakettitulta noin kolme varttia ennen alkamisaikaa.

Tämän viikon väkivaltaisuudet ovat olleet kiivaimpia kuukausiin, ja Israelin ilmaiskut jatkuivat lauantaina. Gazan puolelta ammuttiin Israeliin jälleen raketteja.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa kuolleiden joukossa on lapsia. Toinen Israelin puolella tulleista kuolonuhreista oli Gazan asukas, joka kävi Israelissa töissä.

Väkivaltaisuudet alkoivat tiistaina, kun Israelin iskuissa Gazaan kuoli kolme Islamistinen jihad -järjestön jäsentä. Myöhemmässä iskussa kuoli jälleen kolme palestiinalaisryhmän johtohahmoa.

Egypti on historiallisesti toiminut välittäjänä Israelin ja Gazan ryhmittymien välillä. Aiempi yritys saada taistelut taukoamaan ei onnistunut, mutta perjantaina sekä palestiinalaiset että israelilaiset antoivat ymmärtää uuden esityksen olevan edellistä lupaavampi.

Tulitaukoa on vaadittu monista suunnista, myös Yhdysvalloista, joka on Israelin läheinen liittolainen.

Gazan kaistalla asuu 2,3 miljoonaa palestiinalaista. Köyhällä alueella on kärsitty työttömyydestä sen jälkeen kun Israel asetti alueelle saarron vuonna 2007, kun Hamas-järjestö nousi alueella valtaan.