Salon Korvenmäen teollisuusalueella sijaitseva kiertotalouspuisto Lounapuisto on toiminut sopivana kokeilualustana suomalaisyritys QHeatille, joka kehittää geotermistä teknologiaa ja poraa lämpökaivoja.

QHeatin ja jätteenpolttolaitos Lounavoiman yhteistyönä Lounavoiman ekovoimalaitoksen hukkalämpöä varastoidaan lämpökaivoihin. Ratkaisu mahdollistaa lämmön tehokkaan hyödyntämisen syvältä maaperästä.

– Esikuvamme on perinteinen maalämpö, mutta syvällä maaperässä tavalliset lämpökaivot ei ole tarpeeksi tehokkaita. Hukkalämpö ladataan syvälle kaivoon, ja se säilyy siellä kausien yli. Hukkalämpö hyödynnetään kulutuspiikkien aikaan, kun tarvitaan erityisen paljon energiaa kaukolämpöverkkoon, QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara selvittää.

– Yhdestä kaivosta saadaan energiaa 40 perinteisen maalämpökaivon verran. Tämä johtuu kaivossa olevasta kaksisuuntaisesta virtauksesta.

Ensimmäinen geometrinen kaivo porattiin alueelle kesällä 2021. Se ulottui 1 600 metrin syvyyteen.

– Tarkoitus on saada alueelle kaikkiaan kuusi kaivoa. Tänä vuonna porataan kaksi lisää. Niissä tavoitteena olisi päästä uudenlaisten poravaunujen avulla 2 000 metrin syvyyteen, Salmenvaara kertoo.

Lounapuiston pinta-alaltaan noin 200 hehtaarin alueella toimii tällä hetkellä kymmenkunta yritystä, joissa työskentelee arviolta 100 työntekijää. Hanketta on hallinnoinut Yrityssalo, ja mukana hankekumppaneina ovat olleet myös Salon kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu sekä Lounavoima Oy.

Lounapuisto on tarjonnut nyt kahden vuoden ajan alueen ja alustan erilaisille kiertotalouden toiminnoille.

– Kun toiminta alkoi alkuvuodesta 2021, alue tunnettiin Korvenmäkenä tai Metsäjaanuna. Lähdimme kokoamaan täällä olevia toimijoita yhteistyöhön ja halusimme kehittää yritysaluetta. Tavoitteena oli brändätä alue Lounapuiston kiertotalouspuistoksi, Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola taustoittaa.

Materiaalien kierto ja uudelleenkäyttö ovat kiertotalouden keskiössä. Salo haluaa olla vahvasti mukana tässä ajattelussa.

– Salossa on tiettyjä kärkiä mitä tulee yritysten tänne houkutteluun. Digitalisaatio tulee perinteiden ja historian kautta, toinen kärki on ollut viime vuodet yhteiskunnan sähköistyminen ja akut. Salo tunnetaankin tällä hetkellä jo akkukaupunkina. Kolmantena kärkeä on bio- ja kiertotalous, Yrityssalon erityisasiantuntija Jouko Urmas kertoo.

– Lounapuiston avulla meillä on näkyvä alusta, mihin yritykset voivat tulla. Voimme esitellä ekosysteemit ja mahdollisuudet muuta kuin myymällä tonttia jollekin.

Salon kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sanoo, että Lounapuiston toiminnassa on tuoksunut kaiken aikaa uudet työpaikat.

– Henkilökohtaisena tehtävänäni on olla siellä, missä uudet työpaikat tuoksuvat. Salossa on monivuotiset perinteet siitä, että oikeilla ratkaisuilla voidaan luoda bisnestä Saloon, Varsinais-Suomeen, Suomeen, Eurooppaan ja jopa maailmalle, Mannervesi muistuttaa.

Urmaksen mukaan monipuolisilla ja innovatiivisilla kiertotalousratkaisuilla olisi kysyntää maailmanlaajuisestikin.

– Suomella on opetettavaa muille maille energiatehokkuudesta. Täällä on eletty aina tietyssä määrin niukkuudessa. Suomessa on pitänyt olla resurssiviisas ja resurssijärkevä. Niin sanotuissa kerskakulutuskulttuureissa näin ei välttämättä ole aina ollut, Urmas sanoo.

– Suomalaisella bisneksellä olisi mahdollisuudet tehdä uutta hyvää koko maailman kannalta ja siinä sivussa myös rahaa.

110-tien varrella sijaitseva Korvenmäki on kaupunkilaisten näkökulmasta syrjässä eikä aluetta välttämättä tule ajateltua kovinkaan usein.

Minkä vuoksi perussalolaisen kannattaisi olla ylpeä Lounapuistosta?

– Salo on ollut teollisuudessa edelläkävijäkaupunki, samaa haemme tässä. Teknologioita joudutaan usein arvaamaan, eivätkä ne kaikki toteudu koskaan. Kun uskallat arvata ja ottaa riskiä, voitat pitkässä juoksussa. Siitä salolaisten kannattaisi olla ylpeitä, Yrityssalon Urmas maalailee.

Kaupunkikehitysjohtaja Mannervesi puhuu rahasta.

– Ekovoimalaitoksella kaukolämmön lähteenä on ollut suoraa hyötyä kaukolämmön asiakkaille alentuneena hintana. Nyt kun toivon mukaan QHeatin syvälämpövarasto parantaa edelleen taloutta, näkyy tämä jatkossa asiakkaiden hinnoissa. Kaukolämpö on maksanut kaupungille osinkoa eli sitä kautta se on ollut kaikkien kaupunkilaisten hyödyksi.