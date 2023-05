Lasten liikennepuisto avautuu jälleen keskiviikkona

Salon Hämeentien varressa sijaitseva lasten liikennepuisto avautuu jälleen kesäkaudeksi.

Avajaisia vietetään keskiviikkona 10. toukokuuta klo 12–19. Tapahtumassa myy virvokkeita nuorten työpajatoiminnan Metka-kahvila, ja klo 16 jälkeen luvassa on ohjattua tutustumistoimintaa. Puiston avajaispäivä on myös valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä, ja lapset voivat osallistua puistossa unelmien liikuntapuiston kehittämiseen vaikka kirjoittamalla ja piirtämällä. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja.

Liikennepuisto on avajaisten jälkeen avoinna tiistaista perjantaihin klo 10–17 ja lauantaisin klo 10–16. Maanantaisin ja sunnuntaisin puisto on suljettu.

Liikennepuisto on Salon nuorisopalveluiden ylläpitämä vapaa-ajanviettopaikka, jossa 5–12-vuotiaat lapset pääsevät polkemaan polkuautoilla ja opettelemaan liikennesääntöjä.

Tarjolla on lainattavia polkuautoja, joiden käyttö on ilmaista. Paikalla on nuoria kesätyöntekijöitä, jotka auttavat autojen valinnassa, ohjeistavat niiden käytössä ja opastavat liikennesäännöissä.

Turvallisuudesta ja opastuksesta vastaavat lasten huoltajat ja liikennepuiston ohjaajat yhdessä. Lapset ovat liikennepuistossa aina huoltajiensa vastuulla. Lapsilla on oltava aina mukana oma kypärä.

Lasten liikennepuiston avajaiset (Hämeentie 34) 10. toukokuuta klo 12–19.