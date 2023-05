Laulukaupunki lähettää lapset tulevaisuuteen – jo 33. kertaa järjestettävällä tapahtumalla on pitkät perinteet

Lasten Laulukaupunki ry järjestää jälleen perinteiset Lasten Laulufestivaalit. Nelipäiväisiä festivaaleja vietetään 8.–11. kesäkuuta. Tapahtuman teemana on tänä vuonna lapset matkalla tulevaisuuteen.

Festivaalit tarjoavat lapsille ja lapsiperheille monipuolista ohjelmaa torstaista sunnuntaihin. Luvassa on ainakin musiikkiesityksiä, työpajoja ja toimintapisteitä, teatteria, Lasten Talent -kisa sekä Vuoden uusien lastenlaulujen sävellyskilpailun finaalikonsertti. Tapahtumapaikkoina toimivat Salon tori, tykkipuisto, kulttuuritalo Kiva ja kauppakeskus Plaza.

Lähes kaikki festivaalien tapahtumat ovat maksuttomia. Ainoastaan lauantaina järjestettävä Vuoden uusien lastenlaulujen sävellyskilpailun finaalikonsertti on maksullinen.

Tapahtumassa nähdään Lasten Laulukaupunki ry:n puheenjohtaja Siv Ilolan mukaan monia lapsiperheille tuttuja esiintyjiä. Festivaalilavalle nousevat muun muassa Henna ja Supersankarit sekä televisiosta tutut Mimmit ja Maisteri Molto.

Esiintymisvuoron saavat tuttuun tapaan myös paikalliset esiintyjät. Monet heistä pääsevät yleisön eteen ensimmäistä kertaa. Torin lavalle nousevat esimerkiksi Halikon musiikkiyhdistyksen Pianistipojat sekä Salon lukion musiikkilinjan opiskelijoita. Lapsilla on mahdollisuus päästä näyttämään taitojaan Lasten Talentissa sekä Sinulla on lauluvuoro -ohjelmanumerossa.

– Haluamme pitää kiinni siitä, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden esiintyä, Ilola kertoo.

Lasten laulufestivaaleilla on pitkät perinteet. Niitä vietetään tänä vuonna jo 33. kerran. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 1990.

Salossa kulttuuritoimittajana tunnettu Veli-Matti Henttonen on seurannut tapahtuman järjestämistä sen alkuvuosista saakka. Hän on nyt kirjoittamassa historiikkia Lasten Laulukaupungin vaiheista.

Henttosen mukaan Lasten Laulufestivaalit ovat saavuttaneet joinain vuonna jopa maanlaajuista huomiota. Aikoinaan tapahtuma kuvattiin televisioon, ja sinne saapui esiintyjiä useista eri maista.

– Suhtautuminen lastenkulttuuriin oli aiemmin paljon positiivisempaa kuin nykyään, Henttonen arvioi.

Nykyään festivaalit järjestetään pienimuotoisempina ja pienemmällä budjetilla. Tästä huolimatta perinteestä halutaan pitää kiinni jatkossakin.

– Tämä tapahtuma on sitkeästi pidetty joka vuosi, Henttonen toteaa.

Monet Lasten Laulufestivaalien perinteistä ovat olleet mukana ohjelmistossa alkuvuosista saakka. Yksi niistä on Vuoden uusien lastenlaulujen sävellyskilpailun finaalikonsertti, joka järjestetään kulttuuritalo Kivassa lauantaina 10. kesäkuuta. Konsertissa selviää, mikä finaaliin päässeistä yhdestätoista uudesta lastenlaulusta yltää kilpailun voittoon.

Finaalikonsertin ehdokaskappaleista koostetaan CD-levy. Tämän vuoden levy on jo 28. laatuaan. Siv Ilolan mukaan CD-levyä halutaan yhä tarjota vaihtoehtona, vaikka musiikin suoratoistopalvelut ovat yleistyneet. Levy on lapselle konkreettinen tapa kuunnella musiikkia, ja sen käyttöä vanhempien on helppo valvoa.

– CD-levyn lapsi voi itse laittaa soittimeen ja käynnistää musiikin nappulasta päälle, Ilola kertoo.

Myös Hyvätuuli-palkinto jaetaan festivaaleilla perinteiseen tapaan. Tänä vuonna palkinnon saa lastenmusiikintekijä, musiikkikasvattaja ja musiikkikasvatuskouluttaja Minna Lappalainen, joka on kehittänyt laulupiirtämisen menetelmän.

Siv Ilolan mukaan Lasten Laulufestivaalien tärkein tehtävä on tarjota lapsille ja lapsiperheille matalan kynnyksen lastenkulttuuria.

– Lasten kuuluu saada heidän tarpeisiinsa sopivaa ja laadukasta kulttuuria. Näin heistä kasvaa kulttuurin käyttäjiä, Ilola pohtii.

LASTEN LAULUKAUPUNKI 2023

Festivaaliohjelma

Torstai 8.6.

Kauppakeskus Plaza

17.00 Laulufestivaalien avajaiset: avajaissanat Karolina Blom, esiintymässä lastenmusiikkiyhtye Henna ja Supersankarit

Perjantai 9.6.

Salon tori

9.15 Tarinakonsertti Metsänpeitossa, kulttuuriosuuskunta Uulu

10.00 Duo Pentti Rasinkangas ja Jarmo Romppanen

10.45 Sinulla on lauluvuoro

11.00 Lasten Talent

12.45 Helinäiset, Halikon musiikkiyhdistys

13.00 Duo Pentti Rasinkangas ja Jarmo Romppanen

13.45 Lasten kulttuurikeskus Eridan

Tykkipuisto

9–12 Sahran avoimen päiväkodin toimintapiste

9–12.30 Palikkateatterityöpajat

9–14 Salon seurakunnan toimintapiste

10.30 ja 13 Uulun kanteletyöpaja (ilmoittautuminen etukäteen)

Kauppakeskus Plaza

15.00 Lasten kulttuurikeskus Eridan

Lauantai 10.6.

Salon tori

9.15 Sinulla on lauluvuoro

9.30 Valokuvaus Lasten Laulukaupungin historiikkiin

9.45 Mimmit

10.30 Klovni Valtteri

11.15 Puutaivaan kesäteatteri, katkelmia Onneli ja Anneli -näytelmästä

11.30 Tonttuorkesteri Mikä Lie

12.15 Kirakan kesäteatteri, katkelmia Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi -musiikkinäytelmästä

12.30 Orffit

13.15 Pianistipojat Renni, Jimi ja Nicklas, Halikon musiikkiyhdistys

13.30 Tonttuorkesteri Mikä Lie

14.15 Tanssivat koirat

Tykkipuisto

9–14 Salon seurakunnan toimintapiste

12.00 Sirkustyöpaja klovni Valtterin kanssa

13.30 Sirkustyöpaja klovni Valtterin kanssa

10–12 Nikkarointityöpaja (Autoliitto Salo)

10– Karva-Kaverit mukana festareilla

Kauppakeskus Plaza

12.00 Puutaivaan kesäteatteri, katkelmia Onneli ja Anneli -näytelmästä

12.30 Sinulla on lauluvuoro

13.00 Kirakan kesäteatteri, katkelmia Risto Räppääjä ja Pakastaja-Elvi -musiikkinäytelmästä

Kulttuuritalo Kiva

17.00 Vuoden uusien lastenlaulujen sävellyskilpailun finaalikonsertti

Hyvätuuli -palkinnon luovutus

Veikkolan Viihdelaulajat

Sunnuntai 11.6.2023

Salon Tori

10.00 Seidi Bergroth ja Jarska Sipilä kahvila Torikaffessa

Tykkipuisto

Lasten Puistopiknik

12.15 Nuoriso-orkesteri Strings and Things, Vantaan venäläinen klubi

13.00 Tihutyö

14.00 Maisteri Molto