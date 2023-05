Lautakansan työpanos käyttöön

Salon skeittaajat ovat huolissaan harrastusmahdollisuuksistaan. Salkkari kertoi harrastajien tyytymättömyydestä maanantaina (SSS 22.5.). Aihe on kuplinut myös lehden tekstaripalstalla.

Skeittaajien mukaan kaupunki ei pidä riittävästi huolta Urheilupuiston ja Tupurin skeittiparkeista. Tupurissa rampeista puuttuvat itse asiassa jopa vanerilevyt, joten harjoittelu kaarilla on mahdotonta. Myös asvaltin kunnossa on toivomisen varaa.

Urheilupuistossa skeittaajia närästävät läheiset puut. Koivuista varisee kentälle lehtiä ja irtoroskaa. Se aiheuttaa jopa vaaratilanteita.

On helppo ymmärtää sekä kaupungin että harrastajien näkökulmia. Skeittaajat haluaisivat Urheilupuiston puut nurin, mutta kaupungin mukaan alueen maisema kärsisi. Argumentin voi kyseenalaistaa, kun vieressä on joka tapauksessa iso ja ankea pysäköintialue.

Toisaalta puiden kaataminen ei ainakaan lisäisi viihtyisyyttä. Yhtä lailla on ymmärrettävää, että kaupungin kunnossapito ei pysty puhdistamaan kenttää jatkuvasti.

Skeittaajien yhdistys on tarjoutunut talkooavuksi skeittiparkin korjauksiin, mutta heidän mukaansa tämä ei ole sopinut kaupungille. Yhteistyötarjouksia soisi kuultavan avoimin mielin.

Seurojen ja yhdistysten talkootyötä on perinteisesti hyödynnetty laajasti liikunnan saralla. Talvisin esimerkiksi luistinkenttiä ylläpidetään talkoovoimin. Samat fysiikan lainalaisuudet pätevät niin luistinten kuin lautojen liu´ussa.

Skeittiharrastus on kulkenut muutamassa vuosikymmenessä pitkän tien. Nykyään sillä on myös olympiastatus. Laji on huipputasolla teknisesti vaativa, mutta harrastetasolla helppo ja edullinen aloittaa.

Myös lajin arvostus on kehittynyt suotuisasti; julkisten tilojen häiriökäyttäytymisestä liikuntamuodoksi, jonka tarve omille harrastuspaikoilleen on tunnustettu.

Pitää muistaa, että puitteet Salossa eivät ole huonot. Kaupungin ylläpitämien skeittiparkkien lisäksi täältä löytyy myös skeittihalli, jossa harrastajille on tarjolla talvellakin kohtalaiset olosuhteet. Ajan mittaan myös liikuntapaikkojen ylläpidon asiantuntemus lajin nyansseista ja vaatimuksista kehittyy edelleen.