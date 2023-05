Leijonat julkisti MM-joukkueensa, Patrik Laine ei ole pelikunnossa – ”Hän lähetti joukkueelle kovasti tsemppiä peleihin”

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Tampereella pelattaviin MM-kotikisoihin on valittu. Joukkueessa on mukana NHL:n Stanley Cup -voittajat Olli Määttä ja Mikko Rantanen, yhteensä 16 miesten maailmanmestaripelaajaa, kymmenen viime vuoden olympiavoittajaa sekä viisi miesten arvoturnauksen ensikertalaista.

Columbuksen NHL-hyökkääjä Patrik Laine ei osallistu kotikaupungissaan järjestettäviin kisoihin, sillä hän ei ole täydessä pelikunnossa.

– Olemme olleet yhteyksissä Paten kanssa viikon aikana, ja vaikka hänelle tämä on tietysti iso pettymys, lähetti hän joukkueelle kovasti tsemppiä peleihin, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoi tiedotteessa.

MM-leiritykseen kuuluneista pelaajista kisajoukkueesta putosivat hyökkääjät Markus Granlund, Toni Rajala ja Mikael Ruohomaa sekä puolustajat Valtteri Kemiläinen, Petteri Lindbohm ja Juuso Riikola. NHL-pelaajista Kasperi Kapanen ja Joel Armia saivat paikan joukkueessa, vaikka heidän otteensa Tshekin EHT-turnauksessa jättivät hieman toivomisen varaa.

Päävalmentaja Jukka Jalonen kuvaili MM-valintoja maajoukkueaikansa vaikeimmiksi.

– Meillä on erittäin kilpailukykyinen joukkue ja monta taitavaa, maajoukkueestakin tuttua pelajaa jäi tällä kertaa kokoonpanon ulkopuolelle. On kuitenkin hienoa nähdä, kuinka moni pelaaja on valmis laittamaan itsensä likoon maajoukkueen puolesta, terävimmästä kärjestä alkaen. Halu edustaa Suomea on kova, iso kiitos siitä, Jalonen kiitteli.

Suomi lähtee MM-kisoihin samalla maalivahtikolmikolla kuin Tshekin EHT-turnaukseenkin. Kotikisoissa kiekkoja torjuvat Växjön SHL-kultasankari Emil Larmi, Leijonien monivuotinen luottovahti Jussi Olkinuora sekä Tapparan mestaritorjuja Christian Heljanko.

Sunnuntaina julkistettu ryhmä kokoontuu tiistaina Tampereelle ja aloittaa MM-kullan puolustamisen perjantaina Yhdysvaltoja vastaan. Turnauksen toinen lohko pelataan Riiassa.

