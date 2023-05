Leijonat leppoisina ennen kuolemanottelua – ”Mörkö-Marko ainakin vastaa huutoon”

Neljä puolivälierää ja neljä voittoa niistä on Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan Jukka Jalosen saldo arvokilpailuissa hänen nykyisen päävalmentajajaksonsa aikana.

Kun otetaan mukaan Jalosen ensimmäinen päävalmentajajakso, Leijonat on voittanut kahdeksan kymmenestä puolivälierästä.

Välillä mitalipeleihin pääsemiseen on vaadittu poikkeuksellista venymistä. Sitä joukkue saattaa tarvita myös torstaina, jolloin Tampereella pelattavassa MM-kilpailujen puolivälierässä on vastassa Kanada.

– Vastustajaa ei ole skoutattu tarkemmin tai pidetty palaveria, mutta normaali Kanada sieltä tulee. Aktiivinen joukkue. Kamppailuvoiman pitää olla tapissa, ja pitää pelata hyvin viisikkona, kapteeni Marko Anttila tuumi keskiviikon jääharjoituksien jälkeen.

Anttila pelasi ensimmäiset MM-kilpailunsa 2013, jolloin Jalosen ensimmäinen päävalmentajajakso päättyi. Tuolloinkin puolivälierä hoitui, vaikkakin niukasti.

Ratkaisupelien erikoismies

Jalosen toisen päävalmentajajakson aikana Anttila on kunnostautunut tärkeiden maalien miehenä. Niitä on syntynyt myös puolivälierissä.

Neljä vuotta sitten Leijonat nousi Anttilan täysosumalla tasoihin Ruotsia vastaan ja venytti MM-kilpailujen puolivälierän jatkoajalle. Sakari Manninen ratkaisi 5–4-voiton. Vuosi sitten Slovakia johti Tampereella MM-puolivälierää 2–0, mutta Leijonat kampesi Anttilan maaleilla tasoihin ja voitti lopulta 4–2.

Mukana on paljon samoja pelaajia. Kuinka paljon tuollaisesta kokemuksesta voi ammentaa?

– Tiedämme, että Mörkö-Marko ainakin vastaa huutoon, Suomen NHL-apu Joel Armia virnisti.

Armia oli vuosi sitten yksi MM-kultajoukkueen avainpelaajista. Loppuottelussa kaatui Kanada. Hän tuntee pohjoisamerikkalaisten metkut. Anttilallekin ne ovat tuttuja, koska Leijonat on kohdannut Kanadan jo kolmessa MM-loppuottelussa peräkkäin.

– Ammattimiehiä on joka ikinen, joka siellä pelaa. Varuillaan pitää olla. Meidän pitää pelata kimpassa ja tehdä hommia yhdessä. Kukaan ei voita mitään yksin, vaan pitää luottaa meidän systeemiimme, Armia jatkoi.

Kaukalosta poistui haastattelualueen läpi hyväntuulisia leijonia. Takana oli tiistai-illan 7–1-voitto Tanskasta.

– Kevyehkö treeni, kuonat liikkeelle, ja ladataan huomiselle, Anttila paalutti.

– Hyvä huumori on ollut koko ajan. Sitä yritetään jatkaa. Onnistumisia tuli laajalla rintamalla Tanskaa vastaan tehopisteidenkin valossa, joten se auttaa tulevassa.

Kultainen keskitie

Suomi ja Kanada voittivat alkusarjassa molemmat viisi ottelua ja hävisivät kaksi. Suomen maaliero oli 28–15 ja Kanadan 25–11. Kanada oli Riiassa pelatussa alkusarjassa toinen ja Suomi Tampereella kolmas.

Ylivoimapelissä molemmilla on petrattavaa. Suomi on ylivoimatilastossa seitsemäntenä ja Kanada vasta kymmenentenä. Alivoimalla Suomi on ollut toiseksi ja Kanada kolmanneksi paras, joten erikoistilanteet ovat myös sujuneet, kun kaukalossa ei ole ollut liian monta kokkia.

Anttila, Armia ja toinen NHL-apu Kasperi Kapanen painottavat keskittymisen merkitystä. Korvienväli on tärkeässä roolissa, kun tasaiset joukkueet kohtaavat.

– Siitä se varmaan on kiinni. Keskittymisen täytyy pysyä 60 minuuttia tai ylikin, mitä ikinä vaaditaan. Jos alkaa miettiä tai jännittää liikaa, harvemmin siitäkään mitään hyvää tulee. Pitää löytää kultainen keskitie. Pitää olla täysillä mukana, mutta rennosti. Silloin saa parhaan irti, Armia sanoi.

Armia ja Anttila ovat tehneet Tampereella kaksi maalia, mutta Kapanen on sivaltanut yhden enemmän.

– Paineet tulevat aina, kun on kotikisat ja kerrasta poikki, mutta tällaisten pelien takia pelaamme. Pelataan omaa peliä, niin tulee hyvää jälkeä. Ei lähdetä sooloilemaan, Kapanen tuumi.

Anttila aikoo venyttää päätöksen viikonloppuun

Jalosen komennossa Suomi on hävinnyt arvokilpailujen puolivälierän viimeksi 2010 MM-kilpailuissa. Tuon jälkeen kiekkoilijasukupolvi on vaihtunut. Kolmetoista vuotta sitten MM-joukkueessa pelasi Sami Kapanen, nyt hänen poikansa Kasperi.

Edellisen sukupolven on jossain vaiheessa väistyttävä. Anttila täyttää lauantaina 38 vuotta ja on Suomen nykyisen joukkueen ikänestori. Hän haluaisi juhlistaa syntymäpäiväänsä MM-välierässä, mutta Kanada on puolivälierässä este, jonka yli Leijonien on ensin kiivettävä.

Uteluita maajoukkueuran päättymisestä on riittänyt, mutta kapteeni pyrkii siihen, ettei ainakaan torstain ottelu jäisi viimeiseksi.

– Pannaan kaikki peliin ja katsotaan, milloin viimeinen peli on. Turnauksen aikana en ole asiaa miettinyt. Katsotaan viimeisen pelin jälkeen.

Petteri Ikonen