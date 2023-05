Leijonat päättää MM-alkulohkonsa Tanskaa vastaan – Suomi on jo varmistanut puolivälieräpaikkansa

Suomi päättää jääkiekon MM-kisojen alkulohkopelinsä Tampereella tänään Tanskaa vastaan.

Kuudesta ottelustaan neljä voittanut Suomi on ennen viimeisiä alkusarjan pelejä A-lohkossa kolmantena ja varmistanut puolivälieräpaikkansa. Tanska on viidentenä, pisteen jäljessä lohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevaa Saksaa.

Leijonat on viimeksi kohdannut Tanskan MM-jäällä 2019 Slovakiassa. Suomi voitti alkulohkopelin 3–1.

Tanska on Suomelle sopiva tasonmittaaja ennen MM-pudotuspelejä. Tämän illan ottelu käy MM-puolivälierien kenraaliharjoituksesta.

– Tulee hyvä, tiukka rypistys ennen tosipelejä. Tanskaa ei passaa päästää ylivoimalle. Se on siinä hyvä, Leijonien ykkösketjun härkämäinen laitahyökkääjä Teemu Hartikainen kertoi eilen.

Suomen sisäisessä pistepörssissä lukemin 3+3 Mikko Rantasen jälkeen toisena oleva ykkösvitjan keskusmies Sakari Manninen varoo aliarvioimasta alkulohkon päätösvastustajaa.

– Tanskan joukkueessa on hyviä yksilöitä, ja sillä on hyvä ylivoima. Siellä on tuttuja miehiä, muun muassa (aikoinaan Jokereista) Nicklas Jensen, Manninen sanoi.

Tanska hävisi eilen Tampereella alkulohkossaan vähintään kakkossijan varmistaneelle Ruotsille 1–4. Suomi sijoittuu lohkossa kolmanneksi ja saa puolivälierissä todennäköisesti vastaansa joko Kanadan tai Kari Jalosen valmentaman Tshekin.

A-lohkon päätösottelu alkaa kello 20.20. Kahdeksan parhaan maan MM-puolivälierät pelataan ylihuomenna.

Reima Rautiainen