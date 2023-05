Leijonista parhaat eivät olleet parhaimmillaan

Tina Turnerin Simply the Best oli viimeinen kappale, joka soi Tampereen areenassa ennen Suomen ja Kanadan välisen jääkiekon MM-puolivälierän alkua. Se oli kunnianosoitus aiemmin tällä viikolla kuolleelle rock-kuningattarelle ja samalla varmasti tarkoitettu innostamaan sekä Suomen joukkuetta että kotiyleisöä.

Suomi ei kuitenkaan ollut MM-turnauksen paras joukkue. Eivätkä Suomen parhaat pelaajat olleet parhaimmillaan.

NHL:n parhaisiin hyökkääjiin kuuluva Mikko Rantanen takoi päättyneellä kaudella 82 runkosarjaottelussa 55 maalia ja 50 maalisyöttöä. MM-kisoissa Rantanen ei kahdeksassa ottelussa saanut aikaan yhtään maalia ja syötti yhdeksän osumaa.

– Harmittaa paljon, ettei pysty auttamaan tänäänkään niin, että olisi taisteltu voitosta. Mutta kaikki jäi sinne, että ei se yrittämisestä ollut kiinni. Kaikki jäi kyllä askiin, Rantanen sanoi.

Rantasella ei ollut heti selitystä sille, miksi hänelle osui harvinainen kahdeksan ottelun maaliton jakso juuri MM-kisoihin.

– Joskus jääkiekko on sellaista, että tulee pidempiäkin jaksoja, kun paikkoja on, mutta ei mene. Tietysti ihmismieli on sellainen, että sitten se menee vähän pakottamiseksi ja rupeaa miettimään, mihin ammun. Kun kulkee, se on helpon näköistä.

– Aina voi sanoa, että paikkoja on, mutta ei se auta, jos niistä ei laita sisään, Rantanen myönsi.

Rantasen, Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen muodostama Suomen ykkösketju ei missään vaiheessa päässyt odotetulle tasolle. Viimeisessä erässä päävalmentaja Jukka Jalonen koetti saada peliin vauhtia ketjukoostumuksia rikkomalla.

– Taas tullaan siihen tehottomuuteen. Maalipaikkoja oli paljon, on vaikea sanoa mikä se oli. Olisi se paremminkin voinut mennä. Jos olisi saatu flow-tila, tänään juhlittaisiin eikä lähdettäisi kotiin, Rantanen sanoi.

”Ei mennyt tänään”

Kaapo Kakko keräsi 82 NHL-runkosarjaottelussa tehopisteet 18+22, mutta MM-kisoissa Kakko sai kahdeksassa pelissä aikaan yhden maalin ja kuusi syöttöä.

Kakko pääsi Kanadaa vastaan toisessa erässä läpiajoon, mutta tulos jäi laihaksi.

– Siinä pieni vetoharhautus ja sivulle, mutta en tiedä miten oli noin hyvin veska mukana siinä, ettei jäänyt oikeastaan minkäänlaista palaa laukaista, Kakko kertasi.

Kakollakaan ei ollut selitystä Suomen tehottomuudelle.

– En osaa sanoa tässä kohtaa. Minusta meillä oli paikat mitkä olisi pitänyt pomppia sisään. Ei mennyt tänään, Kakko sanoi.

Kärkihyökkääjien vaikeudet näkyivät myös Suomen ylivoimapelin sakkaamisena. Suomi pelasi MM-kisoissa 23 kertaa ylivoimaa ja sai niiden aikana tehtyä vain kuusi maalia.

Avauserässä Suomi pelasi ylivoimaa kaksi kertaa. Tyler Myersin istuessa jäähyllä Suomi ei kuitenkaan saanut myllyään pyörimään oikeastaan lainkaan.

Ensimmäisen erän toisen ylivoimansa Suomi sai lahjana Kanadan maalivahdilta Samuel Montembeaultilta, joka sai kaksiminuuttisen pelin viivyttämisestä. Tällä kertaa Suomi sai pidettyä kiekkoa hyökkäysalueella ja pari hyvää laukauspaikkaa, mutta maalia ei syntynyt nytkään.

Raiko Häyrinen