Liigan toimitusjohtaja vaihtuu – yhden kauden Kati Kivimäen korvaa Mikko Pulkkinen

Kivimäen korvaa KooKoon hallituksen puheenjohtaja Mikko Pulkkinen.

Pulkkinen, 48, on myös Liigan hallituksen jäsen. Hän on tehnyt työuransa teknologia-alalla. Pulkkinen on aiemmin työskennellyt Microsoftilla useissa eri johtotehtävissä ja viimeksi Tietoevry Connect Finlandin maajohtajana.

Pulkkinen on toiminut KooKoon hallituksessa vuodesta 2015 ja puheenjohtajana 2018 alkaen. SM-liiga Oy:n hallituksessa Pulkkinen on istunut vuodesta 2019.

Kivimäen jakso Liigan johdossa jäi lyhyeksi, mutta hallituksen puheenjohtajan Heikki Hiltusen mukaan kauteen sisältyi paljon hyvää, ja isoja kehityshankkeita saatiin alulle.

– Olen pettynyt siihen, että Kati lähtee. Haluan sekä henkilökohtaisesti että hallituksen puolesta kiittää Katia siitä valtavasta panoksesta, jonka hän Liigan eteen teki kuluneen vuoden aikana. Sitoutunutta ja väsymätöntä työtä sarjan etua ajatellen – ja kausihan oli monellakin tapaa erittäin onnistunut, Hiltunen kuvailee tiedotteessa.

– Ymmärrän kuitenkin ratkaisun. Meidän onneksemme Mikko oli vapaa aiemmasta työstään siirtymään Liigan johtoon. Saamme hänestä erinomaisen, kokeneen ja ihmisläheisen johtajan, joka tuntee jääkiekkoilun tarkasti sekä lajin että liiketoiminnan näkökulmasta, Hiltunen jatkaa.

”Vuosi on ollut hieno”

Toimitusjohtajan paikalta väistyvä Kivimäki muistelee yhden kauden mittaista jaksoaan hyvällä mielellä.

– Vuosi on ollut hieno ja monella tapaa menestyksekäs. Saimme paljon isoja asioita aikaan, ja Liigan kilpailutuotteen osaltahan kausi on ollut suorastaan huikaiseva. Siksi tuntemukset ovat kieltämättä hiukan ristiriitaiset, Kivimäki sanoo.

– Uskon vakaasti työhön, jonka yhdessä aloitimme, mutta samaan aikaan koen, että Liigan toimitusjohtajan on sittenkin parempi tulla syvemmältä lajin piiristä, Kivimäki jatkaa.

Kivimäki on valmistellut toimitusjohtajan vaihtumista taustalla yhdessä Pulkkisen kanssa, ja hän on mukana perehdytyksessä vielä toukokuun loppuun saakka.

Virallisesti Pulkkinen aloittaa Liigan toimitusjohtajana maanantaina 8. toukokuuta.

Reima Rautiainen