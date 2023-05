Maaliskuun lopulla toteutettu ablaatio on tuonut Anna Czakanille toivotun tuloksen. Elämä tuntuu nyt todella paljon paremmalta kuin ennen operaatiota.

– Välillä en ole edes ajatellut rytmihäiriöitä, mikä oli arkipäivää tosi pitkään. Ennen kaikkea olo on ollut henkisesti todella helpottunut, Czakan painottaa.

Ablaatiota kuvaillaan eteisvärinän hoitomuotoksi, jossa pyritään pysäyttämään rytmihäiriön alkaminen eristämällä häiriöpesäkkeet tekemällä niiden ympärille eräänlaisia arpilinjoja.

– Joillakin ihmisillä ablaatio tuntuu hirveältä, toisilla se rajoittuu kovaan kuumotukseen selässä. Minulla kävi tuuri siinä, että kuuluin jälkimmäiseen ryhmään, Czakan kertoo.

Toimenpide suoritetaan ilman nukutusta tai rauhoittavaa lääkitystä.

– Ei se mukavaa tietysti minun kohdallanikaan ollut. Olin leikkauspöydällä useamman tunnin, ja ablaatiossa nimenomaisesti pyritään saamaan aikaan rytmihäiriöitä ja sydäntä hakkaamaan tavallista nopeammin. Silti olin tässä asiassa onnekas.

Czakan kertoi Salon Seudun Sanomien haastattelussa viime heinäkuussa, että fyysisen rasituksen lisäksi lentämistä ei missään nimessä suositella.

– Oikeastaan ensimmäinen ajatukseni ja kysymykseni ablaation jälkeen oli, että saanko mennä lentokoneeseen, Czakan hymähtää.

Hänen isänsä on englantilainen ja isoisänsä puolalainen. Lupa matkustamiseen tuli, ja niinpä Czakan pääsi tapaamaan isän puolen sukua Englantiin.

– Siellä huomasin, että pystyin tekemään paljon sellaisia asioita, jotka eivät olleet sitä ennen vuoden aikana onnistuneet.

Tilanne on parantunut selvästi myös mielenterveyden osalta.

– Masentuneisuus ja paniikkioireet eivät ole poistuneet kokonaan mutta vähentyneet selvästi. Isompaa paniikkikohtausta ei ole tullut ablaation jälkeen. Tässä vaiheessa kiitän kovasti depressiohoitajaa, jonka luona olen saanut käydä näinä vaikeina aikoina, Czakan kiittelee.

Erityisen tärkeää on ollut myös vertaistuki. Liigalentopalloilija Mila Viljanen on ollut ablaatiossa. Riikka Valkonen on puolestaan jatkanut pääsarjapelejä vakavasta sydänsairaudesta huolimatta tahdistimen avulla.

– Olemme jutelleet Milan ja Riikan kanssa paljon, mistä on ollut minulle tosi iso apu. Olemme nimenneet toisemme sydänystäviksi, Czakan naurahtaa.

– Lisäksi ollaan vaihdettu ajatuksia Iinan (Andrikopoulou) ja Riikilän Emmin kanssa, kun he ovat joutuneet myös olemaan sivussa peleistä.

Andrikopoulou pelasi niin ikään LP Viestissä kaudella 2021–2022. Pitkittyneen koronavirustartunnan jälkeen hän pystyi viime kauden aikana vasta vähitellen palaamaan urheilun pariin. Riikilän kohdalle osui puolestaan polvivamma marraskuussa Salohallissa.

Keskustelukumppanina on ollut myös oma isä.

– Isällä sattui olemaan selkäleikkaus samoihin aikoihin. Niinpä on tullut oltua paljon ”kotona-kotona” eli lapsuudenkodissa Tupurissa hänenkin kanssaan, Anna Czakan mainitsee.