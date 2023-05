Lordin voitto Euroviisuissa huumasi Suomen kuin ensimmäinen lätkämestaruus

Kun Lordi-yhtye toi ykkössijan Euroviisuissa keväällä 2006, koettiin Suomessa voitonhuuma, jolle on vain yksi aiempi vertailukohta: jääkiekon maailmanmestaruus vuonna 1995.

Suomi oli toki loistanut urheilun yksilölajeissa Lasse Virenin ja jo Paavo Nurmen aikoina, mutta tiimivoitoissa Lordi-hirviöiden menestys nostatti ensimmäinen lätkämestaruuden kaltaisen kansallishuuman.

Ensimerkkejä siitä, mitä oli seuraava, saatiin heti Lordi-tiimin saavuttua Ateenasta kotikamaralle median eteen. Virallisen asiallinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) hakeutui ketterästi kuviin Lordin kanssa, ja luontevahkosti Vanhaselta irtosi jopa heavy-väen käsimerkki pirunsarvi.

Lordin kansanjuhla veti Helsingin Kauppatorille peräti noin 90 000 ihmistä, mikä nosti juhlan erääksi Helsingin historian suurimmistä yleisötapahtumista. Valtionjohdosta myös presidentti Tarja Halonen oli valppaana ja kipusi estradille. Vieressä Mr. Lordi käytti sinivalkoista silinteriä, jossa oli Suomen lipun kuva. Suomi-silinteri nähtiin solistin päässä jo viisufinaalin lähetyksessä Kreikassa.

Suomi otti voiton myötä Lordin omakseen – myös useimmat niistä, joiden mielestä raskaan rockin hirviöryhmän lähettäminen viisuihin oli ollut katastrofi.

Suosio näkyi kotimaassa muun muassa Lordi-aiheisina tuotteina. Janoiset saivat kulautella Lordi-aiheista kolajuomaa, ja Lordi-makeisia tehtiin kahtakin sorttia. Lordi keekoili niin ikään kuvana pankkikorteissa.

Myös pysyvä muistomerkki Euroviisujen ykkössijalle saatiin. Mr. Lordin – siviilinimeltään Tomi Putaansuun – syntymäkaupunki Rovaniemi muutti keskustansa Sampo-aukion nimen Lordi-aukioksi.

Riemuvoitto Suomelle, kiviriippa Lordille?

Kirjailija ja toimittaja Jari Tervo muistutti Lordin viisuvoiton jälkeen Ilta-Sanomissa, että Suomi oli sitä ennen naurettu kumoon 40 kertaa eurooppalaisilla laulumailla.

– Suomi oli kivojen partyjen kiusallinen humalainen, jonka piti kellon tarkkuudella mylviä jossain vaiheessa änkkäversio Päivänsäteestä ja menninkäisestä, Tervo maalaili.

Hänen mukaansa läpimurron taustalla oli tietenkin massasta poikkeaminen.

– Lordi pisti joukosta kuin kuiva oksa silmään.

Lordi kumosi Suomen nolon maineen, pysyvästikin. Esimerkiksi Käärijä ei ole joutunut tänä keväänä taistelemaan viisumaissa vähättelyä vastaan, vaan Cha cha cha ponnahti vaivatta kisan suosikiksi.

Hyöty on useiden arvioiden mukaan koettu myös laajemmin kuin vain Euroviisu-kuvioissa.

Yhdessä suhteessa Jari Tervo, joka hänkin on kotoisin Rovaniemeltä, saattoi silti vetää viisuhuumassa liikaa kotiinpäin. Hän kirjoitti, että Lordin voiton kulttuuri- ja populaarihistoriallinen merkitys on moninkertainen verrattuna lätkämaailmanmestaruuteen vuonna 1995.

Euroviisuvoitto on muodostunut Lordille vuosien mittaan osin myös rasitteeksi – joidenkin mielestä kiviriipaksikin. Rockyleisössä moni on vierastanut Euroviisujen voittajaa. Lordi-yhtyeen ura ei ole päässyt sellaiseen lentoon, johon suomalaiset Nightwish, HIM tai Rasmus ovat maailmalla parhaimmillaan yltäneet.

Ylä- ja alamäistä selvinnyt Lordi on julkaissut jo 18 albumia. Niistä uusin, Screem Writers Guild, ilmestyi tämän vuoden maaliskuussa.

Pertti Mattila