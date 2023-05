Löytö kirpputorilta

Luulevatko kaupungin virkamiehet, että Meri-Halikon koulun lapset mahtuvat Vartsalan kylälle rakennettuun väistötilaan? Rumakin se on. Rakennusteknikko

On hyvin todennäköistä, että kaikilla hallitusneuvotteluun osallistuvilla puolueilla on kiima saada hallitusohjelma kasaan, jotta pääsisivät jakamaan arvokkaita ministerinpaikkoja. Simsalabim

Persupesua: hallitusneuvottelijat ovat pyytäneet selvittämään liikkumavaraa laissa, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tuohon määritykseen kuuluvat myös vammaiset ihmiset. Toisin sanoen saat huudella, etkä ole vastuussa, kun saat muut toimimaan ajatuksiesi mukaan. Kellot soivat

Miksi me hyväksymme ulkoministeri Haaviston salailukulttuurin? HS paljasti 3 viikkoa vanhan tiedon. Hyssyttelyn aika on jo ohi. Putin otti meiltä Fortumin, miksi me emme ota harjavaltalaista nikkeliyhtiötä tai Tebolia? Putin sulki lähetystömme pankkitilit, miksi emme tee samoin täällä? Suomi ei saa olla aloittaja, mutta vastaa samalla mitalla. Venäjän on opittava, että olemme samanarvoinen kerkustelukumppani emmekä enää pelkäävä ja nöyrä pikkuvaltio, jota voi pitää pelkkänä pilkkana. Potut pottuna

Olen pöyristyneenä lukenut eri kanavista, miten hätäkeskus voi vähätellä ja mitätöidä nuoren soittajan. Kahden kuution sorakasa säkkipimeässä asfalttitiellä, jossa voi ajaa kahdeksaakymppiä. Tieliikennelaki hakusessa hätäkeskuksen sakilla. Sauvon tapaus

Löysin kirpputorilta todella kauniin lautasen, jossa oli sini- ja valkovuokkoja. Hinta oli vain 2,50 ja tekijä hakupalvelun mukaan Perttelistä. Löydön tehnyt

Kyllä verottaja ahneuksissaan sai veikkauksen hankalaksi. Miten voitto-omaisuus katsotaan puolisoiden kesken? Rupeaako lahjavero paukkumaan puolisolle, kun käytämme samaa rahaa hankintoihin? Voiko siis niistä verottaja nyhväistä lahjaveron? Ristiriidassa avio-oikeuden kanssa

On tämä maa! Täytetty lintu tarvitsee luvat, mutta tänne voi sotaa käyvästä maasta tulla kuka tahansa hakemaan turvaa, vaikka olisi erikoiskoulutettu soturi. Kiusaa tekemään

On pakko olla taivaanrannan maalari jos jotain ymmärtää Macaduno-sarjasta. Hautausmaalle vai piknikille

Ilmoitin poliisille odotettuani viisitoista minuuttia, kun en päässyt autollani invapaikalta pois. Taksikuskit käytöskouluun

Ja vielä kun kiskolaiset oppivat käyttämään sitä muovinkierrätysastiaa oikein, niin hyvä tulee. Siivosin jo ohi kävellessäni yli pursuavia muovipussukoita siitä etuosan täyteen tunnetun täyttöaukon päältä sisälle astiaan siinä sivulla olevista aukoista. Astiahan ei ollut edes puolillaan. Hieno homma joka tapauksessa