LSJH:n Huhta jätekuljetusten kilpailutuksista: Paikalliset ovat pärjänneet hyvin ja työmäärä kasvaa

Jätekuljetusten keskitetty kilpailuttaminen huolestuttaa Salon seudun jätehuoltoyrityksiä. Paikalliset yritykset pelkäävät, etteivät tule saamaan urakoita isoja jätehuoltoyrityksien tekemien polkuhintaisten tarjouksien jälkeen (SSS 10.5.-23).

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) palvelujohtaja Cati Huhdan mukaan peloille ei ole perusteita.

– Kokemus on osoittanut, että keskitetty kilpailutus ei ole pyyhkinyt paikallisia tai pieniäkin toimijoita pois toimialalta enempää kuin kiinteistön haltijankaan kilpailuttamilta alueilta. Jätelain uusien vaatimuksien takia työmäärä tulee kasvamaan. Puhutaan enemmänkin siitä, onko Suomessa tarpeeksi jätekuljetusautoja, Cati Huhta sanoo.

Huhta toteaa, että tuleva kilpailutus tullaan toteuttamaan siten, ettei yhdellä yrityksellä ole yksinkertaisesti mahdollisuuksia lunastaa itselleen valtaosaa uusista, moniin lohkoihin jaettavista jätehuoltoalueista.

– Meillä ei ole omia autoja, joten Lounais-Suomen jätehuoltoyritykset ovat meidän tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, Huhta sanoo.

Samaa toteaa Suomen Kiertovoiman ry:n (KIVO) asiantuntija Taina Kallus.

– Joka kerta se pelottaa uusilla keskitetyn kilpailutuksen alueilla. En suoralta kädeltä osaa nimetä yhtään aluetta, jolla pelot olisivat toteutuneet. Hankintalaki itsessään vaatii tekemään tarjouspyynnöt siten, että pienilläkin on mahdollisuudet menestyä, Kallus sanoo.

Suomen Kiertovoima edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 33 jätelaitosta, jotka toteuttavat 5,4 miljoonan suomalaisen jätehuoltoa.

Kallus lisää, että KIVOlla on aiheesta pitkä kokemus.

– Ne, jotka ovat pärjänneet tähänkin asti, tulevat pärjäämään jatkossakin. Rohkaisisin pieniäkin yrittäjiä rohkeammin tarjoamaan kilpailutuksissa – hankinnat jaetaan osiin ja kilpailutuksiin voi vaikuttaa markkinavuoropuheluissa, Kallus sanoo.

Salossa ja 10:ssä muussa kunnassa siirrytään Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämään keskitettyyn jätehuollon kilpailuttamiseen vuosina 2026–2029. Tähän asti näissä kunnissa kiinteistönomistaja on voinut periaatteessa kilpailuttaa jätehuoltonsa.

Salon seudulla jätealalla toimivan Salon Hyötykäyttö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Brandt kommentoi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan viime torstaisen päätöksen johtavan yhden yrityksen monopoliin ja sen vievän pienempien yrittäjien asiakkaat ilman, että kellään on asiaan mitään sanomista.

Brandtin mukaan uusi tilanne tekee tulevaisuudesta usvaisen, jota kohti on mentävä päivä kerrallaan.

Cati Huhta muistuttaa, ettei keskitetty kilpailutus ole LSJH:lle mitenkään uutta: näin on toimittu vuosia kahdeksan toimialueen kunnan kanssa. Huhta kertoo, miten tuleva kilpailutus tehdään.

– Kilpailutukset lähtevät yhden auton urakka-alueista, jotka on maantieteellisesti suunniteltu niin, että yksi auto voi hoitaa sen yhdessä tai kahdessa vuorossa, Huhta alustaa.

Ennen kilpailutusta ja urakka-alueiden lyömistä lukkoon pidetään markkinavuoropuhelu: alueen jätehuoltoyritykset kutsutaan neuvonpitoon, jossa aluejakoajatukset esitetään ja niistä pyydetään kommentteja: ovatko esitetyt alueet liian suuria, liian pieniä tai onko jäteastioiden tyhjennysten kokonaismäärä sopiva.

– Kilpailutuksissa ei esimerkiksi viiden kunnan aluetta laiteta yhdeksi. Lisäksi määritellään, ettei yksi urakoitsija voi voittaa viidestä alueesta kuin yksi tai kaksi aluetta: edes jättiyhtiö ei pysty kahmimaan itselleen kaikkia alueita, Huhta sanoo.

KIVOn Taina Kalluksen mukaan Salon seutu on hedelmällinen urakoiden kilpailuttamisille nimen omaan paikallisnäkökulmasta.

– Salon seudulla on paljon erityispiirteitä ja alue on laaja. On taajamaa, maaseutua ja saaristoa. Hyvän paikallistuntemuksen omaavat ovat vahvoilla.

Kallus ennakoi, että kilpailutuksia tulee kymmenittäin.

– Kerättäviä jätejakeita tulee jätelain tiukennuksien myötä yhä enemmän, jolloin tarvitaan erilaisempaa kalustoa. Lisäksi kuntaomisteisille yhtiöille tulee jatkossa enemmän laatu- ja ilmastovaatimuksia, Kallus sanoo.

Kilpailutusten yksi tärkeimmistä tekijöistä on hinta, mutta se ei Cati Huhdan mukaan ole suinkaan ainoa. Myös Huhta viittaa ilmastovaateisiin.

– Kaluston on täytettävä tietyt Euro-vaatimukset ja käytettävä uusiutuvia polttoaineita. Lisäksi vaaditaan laatua muun muassa jäteastioiden käsittelyssä ja jäteastian ympäristön siisteydessä. Vasta sitten, kun nämä laatuvaatimukset ovat täyttyneet, avataan hintakuoret, Huhta sanoo.

Urakoitsijasopimuksiin sisältyy hintaindeksi, joka tarkistetaan kahdesti vuodessa: jos esimerkiksi polttoaineen hinta nousee, nousee myös urakoitsijoille maksettava korvaus, ja päin vastoin.

LSJH:n Cati Huhta huomauttaa, että jos kuntien jäteyhtiö kilpailuttaa aluekohtaisesti urakoita ja niihin osallistuu 5–7 jätehuoltoyhtiötä, ei voi puhua monopolista.

– Kun järjestettiin pakkausjätekilpailutus Salon seudulla, ei salolaisilta urakoitsijoilta tullut ainuttakaan tarjousta. Nyt on käynnissä biojätekilpailutus – toivon todellakin, että siihen saadaan mukaan myös paikallinen tarjous.

Huhdan mukaan tavoite on, ettei uusi systeemi näy kuluttajalle juuri mitenkään. Kuluttajahinnat eivät ole keskitetyn kilpailutuksen alueilla juuri muuttuneet, eikä LSJH niistä itse edes päätä. Kuluttajahinta määräytyy yritysten tarjouksiin perustuen.

– Meille on ensisijaisen tärkeää aina toimia asukkaiden parhaaksi. Yhtä tärkeää on hyvä yhteistyö alueen kuljetusurakoitsijoiden kanssa, Huhta sanoo.

Jätehuoltolautakunta päättää, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy toteuttaa

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hoitaa 18 kunnan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden lakisääteisestä jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta.

LSJH järjestää jätehuollon keskitetyn kilpailutuksen ja tekee kilpailutuksen tuloksena jätehuoltomaksuehdotuksen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Lautakunta joko vahvistaa ehdotuksen tai esittää siihen muutoksia.