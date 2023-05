Lukuisista seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Moringin raiskaussyytteitä käsitellään Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Mika Moringin raiskaussyytteistä. Moringia, 51, vastaan on nostettu kaksi syytettä raiskauksesta. Epäiltyjen rikosten tekoaika on joulukuussa 2020.

Moring tuomittiin maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa vuosien vankeuteen seitsemään eri naiseen kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista vuosina 2018–2022. Hänen syykseen luettiin kaikkiaan 14 rikosta, joukossa muun muassa raiskauksia ja törkeitä vapaudenriistoja. Hän kiisti kaikki syytteet.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Moring oli ajellut esimerkiksi päihdeasuntolan liepeillä etsimässä päihtyneitä tai päihteillä houkuteltavissa olevia naisia kyytiinsä.

Kanta-Hämeen syytteiden tarkempi sisältö ei ole tiedossa, ja koska kyseessä on seksuaalirikosjuttu, käräjäoikeus käsittelee syytteitä suljetuin ovin. Käsittelylle on varattu kaksi päivää, minkä lisäksi perjantai on varapäivänä. Tuomio annetaan myöhemmin.

Taustalla useita tuomioita ja lähestymiskieltoja

Moringia epäillään myös kahden kadonneen naisen taposta. Henkirikosepäilyt koskevat Varsinais-Suomessa elokuussa 2022 kadonnutta 28-vuotiasta Katja Miinalaista ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonnutta 35-vuotiasta Saara Arvaa.

Katja Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea. Joulukuussa poliisi julkisti Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Myös STT on julkaissut Moringin nimen mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi sekä koska nimenjulkaisu saattaa edistää vakavien rikosepäilyjen selvittämistä.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.

Maria Rosvall