Maailman onnellisin kansa itsemurhan partaalla

Suomalaiset loistavat kansainvälisissä onnellisuusvertailuissa, mutta tuoreet tiedot työikäisten elämänlaadusta kertovat täysin toisenlaista viestiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ennakkotilastoja Terve Suomi -tutkimuksesta. Aineisto on kerätty viime vuoden syyskuun ja tämän vuoden maaliskuun välisenä aikana, joten aineisto on aivan tuore ja kuvastaa mielialoja juuri nyt.

Tulosten mukaan työikäisten elämänlaatu on heikentynyt voimakkaasti viime vuosina. Elämänlaatunsa kokee hyväksi enää joka toinen työikäinen.

Elämänlaadulla tarkoitetaan tutkimuksessa ihmisen käsitystä omasta tilanteestaan, esimerkiksi terveydestä, hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja elinympäristöstä.

Luku on pysäyttävä. Työikäiset ovat se osa väestöä, jonka odotetaan kannattelevan paljon. Millaista jaksamista voidaan odottaa väestönosalta, josta vain puolet arvioi oman elämänlaatunsa hyväksi?

Myös itsemurha-ajatukset ovat yleistyneet.

Vuonna 2018 itsemurha-ajatuksista kertoi joka kymmenes, ja nyt niistä kertoi joka kahdeksas alle 50-vuotias.

Ajatus ei ole teko, mutta jo itsemurha-ajatuskin kertoo karua viestiä. Joka kahdeksas 20–50-vuotias on tilanteessa, jonka kuormittavuus saa ajattelemaan elämän päättämistä.

Mistä tilanne johtuu? Tähän eivät ainakaan ennakkotilastot anna vastausta.

Yksi syy saattaa löytyä viime vuosien kriiseistä. Koronakurimuksen helpotettua alkoi sota, jonka suorista ja epäsuorista vaikutuksista moni on kärsinyt.

Vanhuspalveluissa on taisteltu jo pitkään niukkojen resurssien kanssa, ja samanhenkiset tuulet puhaltavat myös lasten- ja nuortenpalveluissa.

Siinä missä hoivakotien paikkoja joudutaan vähentämään hoitajapulan vuoksi myös esimeriksi koulupsykologeista on huutava pula.

Nyt lasten ja vanhusten väliin jäävä ikäluokka viestii kasvavasta tyytymättömyydestä.

Merkityksellinen ja hyväksi koettu elämä kannattelee myös silloin, kun ihminen kokee haasteita. Se luo sietokykyä ja uskoa tulevaan. Tämän pohjan rapautuminen on äärimmäisen huolestuttavaa.