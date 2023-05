Maaotteluhenki nousee myös Ruotsissa viisufinaalin alla – pikkuveli Suomi nähdään Loreenin pahimpana uhkaajana

Ruotsalaismediassakin ennakoidaan Euroviisujen finaalin olevan Ruotsin ja Suomen kaksinkamppailu.

Expressen otsikoi finaaliennakkonsa ”Ratkaiseeko Suomi-ottelu finaalin? Loreenin kaksintaistelu Käärijää vastaan” käyttäen samaa Finnkampen-sanaa, jota käytetään yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelusta.

Expressen muistuttaa Loreenin olevan vedonlyöntimarkkinoiden ennakkosuosikki, mutta nostaa esiin Käärijän Cha cha chan aseman monien fanien suursuosikkina ympäri Euroopan. Lehti arvioi, että moni saattaa jättää äänestämättä Loreenia, koska tämä on voittanut Euroviisut jo kertaalleen.

Aftonbladetin Markus Larsson kirjoitti kolumnissaan, että Loreenilla on esityksessään suuremmat paineet.

– Siinä missä Loreenin täytyy onnistua täydellisesti, suomalainen Hulk voi vain pukea rauhassa salaattipäänsä piikkipantaan, työntää päänsä lehvistöön ja ähkiä ”pina colada”, Larsson sanoi.

Aftonbladet nostaa esiin sen, että Ruotsin viisutiimillä on ollut Liverpoolissa kädet täynnä töitä Loreenin esityksen tv-kamerakulmien kanssa. Ruotsalaiset eivät ole olleet tyytyväisiä Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimintaan, koska esitykseen ei ole saatu samoja kamerakulmia kuin Ruotsin euroviisukarsinnoissa Melodifestivalenissa. Perjantain kenraaliharjoituksessa kameratyöskentely oli jo parempaa.

Loreenin kappale Tattoo nojaa vahvasti laulajan upeaan ääneen ja viimeisen päälle hiottuun show’hun, kun taas Aftonbladetin mielestä Käärijän revittelevämmässä esityksessä kaiken ei tarvitse mennä täysin nappiin, jotta se vetoaisi yleisöön.

Ruotsissa ja Suomessa eri asenne viisuihin

Dagens Nyheterin kolumnissa Hanna Fahl ennakoi tasaista kisaa Suomen ja Ruotsin välillä. Loreenin hän arvelee saavan enemmän tuomariääniä, kun taas Käärijän odotetaan nousevan yleisön suosikiksi.

Fahlin mielestä suhtautuminen Euroviisuihin paljastaa jotain naapurimaiden mielenmaisemasta ja isoveli-pikkuveli-asetelmasta.

– Musiikkimaana Ruotsilla on isoveljen itseluottamus, se on vakiintunut ja tottunut saamaan kunnioitusta. Suomi on haparoiva pikkusisarus, joka sai viimeinkin mahdollisuuden suurinta kilpailijaansa vastaan, Fahl kirjoittaa.

– Ruotsalaiset euroviisufanit ovat reiluja hieman ylenkatseisella tavalla – olet mahtava Suomi, olisi superhauskaa teille jos olisitte toisia! Kun taas suomalaiset fanit näkevät pitkään aikaan ensimmäisen tilaisuuden potkaista veljeään sääreen.

Muissakin kansainvälisissä medioissa Käärijä on ollut finaalin alla näkyvästi esillä. BBC mainitsee Käärijän euroviisuennakossaan yhtenä kymmenestä nostosta, ja Käärijän kuva komistaa BBC:n viihdesivun ykkösuutista. BBC:n mukaan Käärijä näyttää Jim Carreyltä elokuvassa Nuija ja tosinuija, ja kuvailee Käärijän esiintymisasun muistuttavan supersankari Hulkia, jolla muodonmuutos on jäänyt kesken.

Australian yleisradioyhtiö ABC on valinnut Käärijän yhdeksi finaaliennakon neljästä nostostaan Australian oheen.

– Jos pidät Sam Smithin viimeaikaisesta estetiikasta, pidät luultavasti Käärijästä, ABC kirjoittaa.

Vedonlyöntimarkkinoilla Euroviisut ovat kahden kauppa

Jos vedonlyöntikertoimia on uskominen, Ruotsin Loreen ja Suomen Käärijä ovat tänä iltana Euroviisujen finaalissa täysin omaa luokkaansa.

Kaikkien suurten vedonlyöntiyhtiöiden kertoimissa Ruotsi on suurin ennakkosuosikki ja Suomi toiseksi vahvin voittajaehdokas. Muut tulevat kaukana perässä, joten kenen tahansa muun voittoa voisi pitää melkoisena yllätyksenä.

Vedonlyöntimarkkinoiden on katsottu perinteisesti antavan suuntaa viisujen lopputuloksesta, koska ne kertovat, mitä tuhannet vedonlyöjät pitävät vahvimpina kappaleina.

Ruotsin Loreenin voittokerroin on Eurovisionworld-sivuston koonnin mukaan kaikilla yhtiöillä hyvin matala, haarukassa 1,36–1,55. Kotimainen Veikkaus tarjosi puoli kolmelta iltapäivällä Loreenin voitolle kerrointa 1,48.

Suomen voittoa pidetään hieman epätodennäköisempänä, Käärijän voittaessa rahansa saisi takaisin 3–4-kertaisesti. Veikkauksen kerroin Suomen voitolle oli 3,18.

Norja haastajien joukossa

Kolmanneksi pienin kerroin on Ukrainalla, jonka kertoimet ovat useimmilla kansainvälisillä yhtiöillä 9:n ja 15:n välillä. Ukrainaa ei ole kappaleensa puolesta luettu kilpailun vahvimpiin suosikkeihin, mutta kertoimiin saattaa vaikuttaa se, että maa voi edelleen saada sympatiaääniä Venäjän hyökkäyssodan takia. Viime vuonna Ukraina voitti Euroviisut murskaavan ylivoimaisesti, kun kilpailu pidettiin alle kolme kuukautta sodan alkamisen jälkeen.

Muita vedonlyöntimarkkinoiden vahvoina pitämiä maita ovat Israel, Norja, Espanja ja Ranska. Niiden voiton todennäköisyys on kuitenkin kertoimien perusteella monta kertaa pienempi kuin Suomella ja Ruotsilla. Muilla mailla kertoimet karkaavat useimmilla yhtiöillä jo yli sadan.

Vedonlyöntimarkkinoiden perusteella vaikuttaisi siltä, että Suomen todennäköisin sijoitus illan finaalissa on toinen. Veikkauksen vedossa Suomen sijoituksesta kaikkein pienin kerroin on kakkossijalla, 2,55.

Kakkossijakin olisi Suomelle historiallinen saavutus, sillä Lordin vuoden 2006 voittoa lukuun ottamatta Suomi ei ole koskaan yltänyt Euroviisujen kärkiviisikkoon.

Anssi Rulamo