Manchester City on jälleen Valioliigan ykkönen – Nottingham Forest päätti Arsenalin mestaruusrimpuilun

Manchester Cityn valtakausi jalkapallon Englannin Valioliigassa jatkuu. Cityn mestaruus varmistui lauantaina, vaikkei joukkue pelannut. Cityn mestaruuden varmisti Arsenalin 0–1-vierastappio Nottingham Forestille.

Sarjassa toisena olevan Arsenalin takamatka Cityyn on neljä pistettä. Arsenalilla on liigakautta jäljellä vain yksi ottelu, joten se ei voi enää tavoittaa Cityä. Manchesteriläisjätillä on liigakautta pelaamatta kolme kamppailua.

Cityllä on mahdollisuus tällä kaudella triplajuhliin. Joukkue varmisti jo Valioliigan ykkössijan ja on edennyt sekä Mestarien liigassa että Englannin cupissa finaaliin. Englannin miesten jalkapallomestaruus on Citylle seurahistorian yhdeksäs.

Sheikki Mansour bin Zayed al-Nahyan on pumpannut Cityyn valtavasti rahaa, ja manchesteriläisseura on hallinnut viime vuosina Valioliigaa. Ykkössija on Citylle kolmas perättäinen, ja kuudesta tuoreimmasta mestaruudesta se on voittanut viisi.

City kohtaa 10. kesäkuuta Istanbulissa pelattavassa Mestarien liigan finaalissa milanolaisen Interin. Cupin mestaruutta City hakee 3. kesäkuuta, kun se kohtaa Lontoossa pelattavassa finaalissa paikallisvastustajansa Manchester Unitedin.

Nousijaseura Nottingham varmisti voitollaan sarjapaikkansa. Ottelun ainoan maalin teki 19. minuutilla Taiwo Awoniyi, joka nosti pallon ohi maalivahti Aaron Ramsdalen. Arsenal piti vastustajaansa selvästi enemmän palloa, mutta oli hyökkäyssuuntaan harvoin vaarallinen.

Mestarien liiga karannee Liverpoolilta

Liverpoolin pääsy ensi kaudella Mestarien liigaan näyttää lauantain jälkeen entistä epätodennäköisemmältä. Liverpool jäi Valioliigassa 1–1-kotitasapeliin Aston Villaa vastaan ja on sarjataulukossa viidentenä.

Valioliigan neljä parasta pääsee ensi kaudella Mestarien liigaan. Paikka ei aukea viidennelle, vaikka Manchester City voittaisi Mestarien liigan finaalin Interiä vastaan. Liverpoolin ero Valioliigassa kolmantena ja neljäntenä oleviin Newcastleen ja Manchester Unitediin on kolme pistettä.

Newcastle ja Manchester United ovat pelanneet ottelun liverpoolilaisia vähemmän. Liverpoolilla on kautta jäljellä yksi ja Newcastlella sekä Manchester Unitedilla kaksi ottelua.

Lauantain kamppailussa Jacob Ramsey vei Villan vierasjohtoon 27. peliminuutilla. Tämän kauden jälkeen Liverpoolista lähtevä Roberto Firmino pelasti kotijoukkueelle pisteen tasoittamalla 89. minuutilla.

Manchester United repi Liverpoolin hajurakoa voittamalla vieraissa Bournemouthin 1–0. Casemiro teki puolittaisella saksipotkulla ottelun ainoan osuman yhdeksännellä minuutilla.

Tottenhamin fanit protestoivat

Tottenham johti kotipeliään Brentfordia vastaan avauspuoliajan jälkeen 1–0, mutta romahti toisella puoliajalla 1–3-tappioon.

Tähtihyökkääjä Harry Kane tykitti vapaapotkutilanteessa Tottenhamin komeasti johtoon kahdeksannella minuutilla. Osuma oli maalipörssin kakkosena olevalle Kanelle jo liigakauden 28:s. Tottenham pelasi kelpo avauspuoliajan, mutta tauon jälkeen kentällä nähtiin heikko kotijoukkue.

Brentfordin Bryan Mbeumo viimeisteli toisella puoliajalla takanurkkalaukauksilla kaksi maalia ja Yoane Wissa viimeisteli ottelun lopussa päätösnumerot. Uutistoimisto AFP:n mukaan ennen ottelua ja sen aikana osa Tottenhamin kannattajista protestoi eri tavoin seuran omistajia vastaan stadionilla ja sen ulkopuolella.

Fulham pelasi Crystal Palacea vastaan 2–2-kotituloksen ja Wolverhampton päätyi Evertonia vastaan 1–1-kotitasapeliin.

Tapio Keskitalo