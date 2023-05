Martin Scorsesen rikoseepos selvittää alkuperäiskansan kohtaloa

Cannesin elokuvajuhlien ykköstapahtumasta ei ollut kysymystä. Martin Scorsesen Killers of the Flower Moon toi punaiselle matolle Leonardo DiCaprion, Robert De Niron, Lily Gladstonen ja tietysti itse ohjaajan, jolla itselläänkin on elokuvassa puherooli.

Scorsesella on ollut urallaan kaksi luottonäyttelijää ylitse muiden. Elokuva on ohjaajan seitsemäs DiCaprion kanssa ja yhdestoista De Niron kanssa.

Elokuvan lehdistötilaisuudessa sunnuntaina De Niro muisteli, kuinka hän ja Scorsese olivat viimeksi Cannesissa yhdessä Taksikuski -elokuvan kanssa. Siitä on 47 vuotta, ja silloin Taksikuski voitti Kultaisen palmun.

– Martylla on kyky paljastaa kaikkein kieroimpien ja roistomaisimpien hahmojen inhimillinen puoli, DiCaprio sanoi.

Hän puhui omasta ja De Niron puolesta. Peräti kolme ja puoli tuntia kestävä uutuus on Scorseselle ominaiseen tapaan tarina mafiatyylisestä vallan väärinkäytöstä. Se menee myös askeleen pidemmälle kertoessaan sisäistetystä rasismista ja kolonialistisesta kapitalismista – eli 1900-luvun Amerikan synnystä, tiivisti Guardianin kriitikko Peter Bradshaw.

Killers of the Flower Moonin vastaanotto on ollut erinomainen. Bradshaw antoi viisi tähteä, samoin Independentin Clarisse Loughrey, joka määritti elokuvan mestariteokseksi. Indiewiren David Ehrlich julisti DiCaprion roolityön tämän uran parhaaksi.

Elokuva nähtiin Cannesissa liki puoli vuotta ennen varsinaista levitystä.

Osaget mukana elokuvanteossa

Killers of the Flower Moon on 80-vuotiaan Scorsesen ensimmäinen western. David Grannin tietokirjaan perustuva elokuva käsittelee ajanjaksoa, jolloin Amerikan alkuperäiskansa osaget oli muutaman kymmenen vuoden ajan maailman rikkain kansakunta. Osage-mailta tehtiin öljylöytö, ja 1920-luvulle tultaessa varallisuus oli huipussaan. Karjatilallisen William Halen juoni osage-maiden varastamiseksi johti jopa yli sadan osagen ja todistajan murhaan muutaman vuoden aikana ennen kuin FBI pääsi Halen jäljille.

De Niro näyttelee häikäilemätöntä Halea. DiCaprion roolihahmo Ernest Burkhart palaa sodasta ja menee naimisiin osage-kansaan kuuluvan Mollie Kylen kanssa. Burkhart on kyvytön valitsemaan lojaalisuutta vaimoaan ja perhettään tai setäänsä Halea kohtaan.

Osage-kulttuuri on otettu elokuvanteossa vakavasti. Alun perin FBI-miesten näkökulmasta kerrottavaksi aiottuun tarinaan vaihtui käsikirjoitusvaiheessa keskelle Brownin ja Burkhartin avioliitto. Konsultteihin kuulunut Osage-päällikkö Standing Bear ylisti lehdistötilaisuudessa elokuvaryhmää.

– Scorsese kertoi tekevänsä tarinaa luottamuksesta ja petoksesta. Kansani on kärsinyt niiden seurauksista tähän päivään asti, Standing Bear sanoi.

– Voin sanoa osage-kansan puolesta, että Martin Scorsese on palauttanut tätä luottamusta.

Katse arkisessa rasismissa

Killers of the Flower Moon ei ole hyvät ja pahat -tarina, vaan sen havainnot iskevät kipeästi amerikkalaiseen kulttuuriin. Laillisen ja laittoman riiston raja häilyy. Alkuperäiskansataustainen Lily Gladstone kehui Scorsesea siitä, että tämä haastaa katsojan pohtimaan omaa osallisuuttaan rakenteisiin, jotka yhä ylläpitävät valkoista ylivaltaa.

– Toisetkin taiteilijat tekevät tätä työtä, mutta tätä tässä kuunnellaan, Gladstone sanoi ottaessaan ohjaajaa samalla kädestä.

– Miten ymmärrämme omaa paikkaamme maailmassa? Tarvitsemme näitä liittolaisia.

De Niro pohti Halen olevan osin vilpitön, mutta valkoisen ylivallan asialla. Hän arvioi Halen edustavan arkipäivän pahuutta.

– George Floydin jälkeen olemme tulleet tietoisemmiksi rakenteellisesta rasismista, De Niro sanoi.

– Näemme sitä tänäänkin, ja tiedätte kenestä puhun, mutta en sano hänen nimeään. Se jätkä on tyhmä. Vähän myöhemmin aiheeseen palattiin.

– Katsokaa (Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald) Trumpia. No nyt sanoin sen, De Niro lisäsi.

– Joidenkin mielestä Trump voisi tehdä hyvää työtä. Miettikää, miten hullu ajatus.

Ennätyskallista laatuelokuvaa

Juuri kukaan muu ei saa tehdä niin kalliita aikuisyleisölle suunnattuja elokuvia kuin Martin Scorsese. Lähellä on vain Christopher Nolan.

Killers of the Flower Moonin lähes 200 miljoonan euron viulut maksoi Apple, jonka toimitusjohtaja Tim Cook oli läsnä Cannesin maailmanensi-illassa. Valkokangaslevityksen jälkeen elokuva on yhtiön suoratoistopalvelun vetonaula.

Rahalla saa kuvausaikaa ja ajalla huolellisuutta. Teknisesti työtä voi kutsua virheettömäksi. 1920-luvun alun Oklahoma on toteutettu yksityiskohtia myöten.

Hollywoodin jättielokuvia ei tuoda juuri koskaan näytille Cannesiin näin paljon ennen varsinaista kaupallista jakelua. Teos tulee Yhdysvalloissa ja Suomessakin valkokangasensi-iltaan vasta lokakuussa. Rohkeus osoittaa tuottajien luottamuksen elokuvaan, ja vastaanoton perusteella siihen on aihettakin.

Kalle Kinnunen