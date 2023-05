Marttilan kunnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anne Ahtiainen: ”Vaikutuin kunnan yhteisöllisyydestä”

Marttilan valtuusto valitsi maanantai-iltana kunnanjohtajan virkaan diplomi-insinööri Anne Ahtiaisen. Ahtiainen työskenteleetällä hetkelläLiedon kaupungin teknisten palvelujen toimialajohtajana.

Uusi kunnanjohtaja sai taakseen yksimielisen kannatuksen ohjausryhmässä, kunnanhallituksessa ja lopulta valtuustossakin.

− Panostin hakuun täysillä. Koin, että kunnanjohtajan virka antaa minulle tällä hetkellä parhaan mahdollisuuden kehittyä urallani, Ahtiainen luonnehti päätöksen jälkeisiä tunnelmiaan.

Kunnanjohtajan työ oli ennen Marttilan hakuakin käynyt Ahtiaisen mielessä, mutta Marttilan ilmoitus sinetöi päätöksen.

– Olin hämmästynyt siitä, miten työpaikkailmoitus oli kuin minulle räätälöity. Kaikki edellytykset tukivat aiempaa työkokemustani ja omia vahvuusalueitani.

Valinnan hetkellä varavaltuutettu, perussuomalaisten Timo Häkkinen esitti pieniä soraääniä Ahtiaiselle.

– Meitä kuntalaisia kiinnostaisi verovarojenkin kannalta, aiotko muuttaa Marttilaan, Häkkinen kysyi valtuustossa.

Liedossa viihtyvä Ahtiainen ei ole toistaiseksi muuttamassa Marttilaan.

– Lapsemme käyvät koulua Liedossa ja olemme jo ennestään kahden asunnon loukussa. Kenties voisimme hankkia lähitulevaisuudessa mökin täältä, hän vastasi Häkkiselle.

Marttilan entinen kunnanjohtaja, Mynämäen kunnanjohtajaksi siirtyvä Carita Maisila asui Tarvasjoella koko 11-vuotisen kunnanjohtajan uransa ajan.

– Työn hoitamisen kannalta ei ole lainkaan oleellista, asuuko kunnanjohtaja paikan päällä kunnassa vai ei. Paikallisiin tapahtumiin voi silti osallistua ja olla tavoitettavissa, Maisila linjasi kokouksen jälkeen.

Maisila aikoo asua Tarvasjoella jatkossakin, vaikka siirtyykin töihin Mynämäkeen.

Ahtiaisella ei ole kytköksiä Marttilaan ennestään. Siksi hän katselee kuntaa täysin uusin silmin.

– Pienellä kunnalla on monia etuja. Ensinnäkin, päätöksenteko on ketterämpää ja kuntalaiset todella tietävät, kuka heidän asioistaan päättää, Ahtiainen kertoi.

Liedon teknisten palvelujen toimialajohtajana Ahtiainen tottui byrokraattisempaan toimintamalliin.

– Minulla on Liedossa 150 työntekijää ja Marttilan tulevassa virassa 50. Lieto on asukasluvultaan Marttilaa kymmenkertaisesti suurempi, mikä tietysti hidastaa päätöksentekoa.

Marttila vetosi erityisesti yhteisöllisyytensä vuoksi Ahtiaiseen.

– Carita Maisila kutsui minut käymään Koti Marttilaan -tapahtumaan huhtikuun alussa. Hän halusi näyttää minulle, minkälainen yhteishenki kunnassa on. Olin aivan häkeltynyt paikan päällä siitä, miten hienosti esimerkiksi yritykset ja kuntalaiset kommunikoivat keskenään. Se vetosi minuun.

Yhteisöllisyyden rakentaminen oli yksi Maisilan kunnanjohtajan viran tärkeimmistä tavoitteista.

– Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö oli riitaisaa silloin, kun aloitin kunnanjohtajana. Nykyinen tilanne on pitkän yhteistyön tulosta.

Marttilan elinvoimaohjelmassa 2023–2027 onkin nostettu yhteistyö merkittävimmäksi elinvoiman painopisteeksi. Sitä Maisila toivoo Ahtiaisenkin ylläpitävän.

– Olen aina ollut tarkka siitä, että kuntastrategia tehdään itse. Se lisää myös vuorovaikutteisuutta ja sitä kautta yhteisöllisyyttä, Maisila toteaa Ahtiaiselle. Ahtiainen nyökkää myöntymisen merkiksi.

Ahtiainen on aiemmin työskennellyt Liedon teknisten palveluiden lisäksi Liedon Lämpö Oy:n toimitusjohtajana, Valonian projektijohtajana sekä Vattenfall Oy:n projekti-insinöörinä.

Ahtiaisen tekninen tausta on Maisilan mukaan vahvuus, jota hänellä itsellään ei ollut Marttilan kunnalle tarjota.

– Meille kävi Anne Ahtiaisen kanssa siinä mielessä hauska sattuma, että sama konsultti teki sekä minun soveltuvuusarviointini Mynämäen kunnanjohtajaksi että Ahtiaisen soveltuvuusarvioinnin Marttilaan. Tulosten mukaan olemme vahvuusalueiltamme täysin erilaisia, Maisila naurahtaa.

Maisilan mukaan hänen suurin vahvuutensa on empatiakyky, jota hän yhdistää faktatietoon.

– Ymmärrän ihmisten tuntemuksia ja se on ollut tässä työssä minulle aina hyödyksi, Maisila toteaa.

Maisila oli valtuuston valinnan jälkeisistä puheista päätellen erittäin pidetty kunnanjohtaja.

– Koko se 11 vuotta, jonka Maisila on ollut kunnanjohtajana, on mennyt todella hyvin. Meillä on siis rima aika korkealla Anne Ahtiaista varten, totesi keskustan varapuheenjohtaja Anne Jurttila-Portaala.

Ahtiaisen on tarkoitus aloittaa kunnanjohtajan virassa syksyllä. Virka oli aluksi määrä täyttää 1. elokuuta, mutta silloin Ahtiainen ei vielä voi irtautua Liedosta.

– Meillä on Liedossa aika suuria asioita käsiteltävänä syksyllä. En osaa vielä sen vuoksi sanoa aivan tarkkaan, milloin aloitan Marttilassa, hän toteaa.

Carita Maisilaa sijaistaa heinäkuun alkuun asti hallintojohtaja Heini Luoma, joka on aiemminkin sijaistanut Maisilaa tarvittaessa. Heinäkuun alun jälkeen Luoma on virkaa tekevä kunnanjohtaja.

– Alustavasti olemme puhuneet, että Anne Ahtiainen aloittaisi lokakuussa. Se selviää vielä lähempänä, Maisila toteaa.