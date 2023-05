Mathildedalissa myynnissä kaksi isoa kiinteistöä–Kartanolle ja entiselle kyläkoululle etsitään uusia omistajia

Matildankartano-rakennus pihoineen ja puutarhoineen sekä PetriS Chocolate -kahvilasta tunnettu entinen kyläkoulu ovat myynnissä Mathildedalissa. Molemmissa on monipuolista yritystoimintaa, joka jatkuu toistaiseksi.

– Toiminta jatkuu aivan normaalisti ja joka tapauksessa kesän yli, vastaa tekstiviestillä Matildankartanon yrittäjä Tuomo Holm.

Suklaatuotteista tunnettu yrittäjä Petri Sirén ei anna mitään tarkkaa aikataulua.

– Ei me kiireellä olla lopettamassa, hän muotoilee.

Kaksi isoa kiinteistöä päätyi myyntiin lähes samanaikaisesti. Entinen koulurakennus ilmestyi parisen viikkoa sitten myyntiin Hima&Huvilan kautta ja kartano noin viikko sitten Westhousen kautta.

Sirénin mukaan tämä oli sattumaa. Omalta kohdaltaan hän kertoo myyntipäätöksen syntyneen pitkällisen harkinnan jälkeen.

Myynnissä olevassa yli 300 neliömetrin rakennuksessa toimii PetriS Chocolate -kahvila ja lifestylepuoti. Lisäksi kiinteistöön on remontoitu majoitushuoneet.

Syynä Mathildedalin kiinteistön myyntiin on yrityksen suuntautuminen vientiin. Kohteena on Etelä-Eurooppa. Vientiä on alettu rakentaa tämän kevään aikana.

– Se on aika alkuvaiheessa vielä, Sirén sanoo.

Suklaalla on kysyntää myös muualla kotimaassa. Sirénin mukaan Skandinavian Michelin-tähtien julkistamistilaisuuteen Turkuun on tilattu Petris Chocolate -suklaat.

Vaikka yritystoiminnasta on päätetty karsia yksi osa, toiminta jatkuu Halikon Design Hillissä entisellään.

Matildankartanon myyntiä yrittäjät Tuomo Holm ja Elina Rantamäki kommentoivat ainoastaan tekstiviestin kautta lyhyesti. Holm kirjoittaa, että uusia suunnitelmia on, mutta niitä ei avata vielä mitenkään.

Kevääksi ja kesäksi kartanomiljööseen on sovittu tapahtumia, jotka toteutetaan. Myös kahvila pidetään auki.

Noin 470 neliömetrin kartanorakennuksen yläkerrassa on myös yrittäjien koti.

Alakerrassa on leipomo sekä ravintola/kahvila. Kartanon hintapyyntö on 950 000 euroa.

Lähellä sijaitsevan entisen kyläkoulun ja nykyisen liiketilan hintapyyntö on vajaat 550 000 euroa.

Epävarmuus kasvattanut myyntiaikoja

Matildankartanon kokonaisuutta myyvä kiinteistönvälittäjä ei odota kovin nopeita kauppoja nykyisessä epävarmassa tilanteessa.

Vielä ennen Ukrainan sodan puhkeamista tilanne olisi ollut erilainen.

Siitä huolimatta Mathildedalin kohde on ehtinyt kiinnostaa viikon aikana melkoisesti.

– Sivulatauksia on ollut jo vajaat 5 000, Kai Mäkinen ynnää Oikotien ja Etuoven nettisivuilta.

Hän arvioi kokonaisuuden myyntiajan olevan kolmesta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen.

Vaikka kartano kiinnostaa ihmisiä, Mäkinen sanoo rakennuksen vaativan omanlaistaan elämäntapaa.

– Veikkaan, että tämä (Matildankartano) menee jollekin omaan käyttöön.

Toki on mahdollista, että kokonaisuuden ostaa myös yritystoiminnasta kiinnostunut, sillä kaupan yhteydessä on mahdollista ostaa myös ravintola/leipomoliiketoiminta.

Mäkinen kuvailee paikkaa ”kivaksi”. Kokonaisuuteen kuuluu kartanomiljöön tontin lisäksi toinen tontti, jossa ei ole tällä hetkellä rakennusoikeutta.

Matildankartano talousrakennuksineen on valmistunut 1852.