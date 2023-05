Media: Ilmahälytys raikaa jälleen Kiovassa, pormestarin mukaan viisi ihmistä saanut vammoja

Ilmahälytykset ovat kaikuneet jälleen alkuyöstä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertoo uutissivusto Kyiv Independent. Pormestari Vitali Klitshko kertoo kahdessa kaupunginosassa yhteensä viiden ihmisen haavoittuneen. Kaksi on viety sairaalaan.

Klitshko päivitti vielä tämän jälkeen, että kaupungissa on kuultu jälleen räjähdyksiä ja lennokin jäänteitä on pudonnut kaksikerroksisen rakennuksen päälle.

Kiovan kaupungin sotilashallinnon mukaan lennokin jäänteitä on pudonnut myös toisessa kaupunginosassa. Pudonnut romu on sytyttänyt pysäköidyn auton tuleen, minkä lisäksi palasia on pudonnut myös kerrostalon päälle.

Kyiv Independentin toimittajat ovat kuulleet lukuisia räjähdyksiä Kiovassa ja paikalliset viranomaiset ovat kertoneet ilmapuolustuksen torjuvan iskuja.

Sotilashallinto on kehottanut kaupungin asukkaita pysymään suojissa hyökkäysuhan vuoksi.

Myös Odessassa ja Hersonissa räjähdyksiä

Yön aikana on myös kuultu räjähdyksiä Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Odessassa kaupunkiin tehdyn ohjusiskun jälkimainingeissa.

– On tapahtunut vihollisen ohjushyökkäys, Odessan sotilashallinnon edustaja Serhi Bratshuk sanoo Telegram-viestipalvelussa.

Bratshukin mukaan venäläisjoukot ovat iskeneet ohjuksin ainakin elintarvikeyrityksen varastoon sekä Mustanmeren rannikolla sijaitsevalle virkistysalueelle. Henkilövahingoista ei ole tullut ilmoituksia.

Kyiv Independent kertoi aiemmin, että Ukrainassa oli illalla ilmoitettu laajalla alueella ilmahälytyksistä, pääosin maan etelä- ja keskiosissa.

Mykolajivin alueen kuvernööri kirjoitti jo tuolloin Telegramissa kahdesta venäläisestä ohjuslaukaisusta ja varoitti Odessaa kohtaavasta yöllisestä ohjusuhasta.

Ukrainalaismedian mukaan räjähdyksiä on kerrottu kuullun myös maan eteläosassa sijaitsevalla Hersonin alueella.

Venäjä voi yrittää provosoida Valko-Venäjää mukaan sotaansa

Venäjän turvallisuusviranomaiset saattavat suunnitella provokaatioita voitonpäivän 9. toukokuuta yhteyteen niin Venäjällä kuin Valko-Venäjälläkin, sanoo Ukrainan tiedustelupalvelun edustaja Andri Jusov maan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan.

Jusovin mukaan Venäjä on vuonna 2014 alkaneen sodan aikana ajoittanut usein provokaatioita symbolisten päivämäärien yhteyteen. Hän arvioi Venäjän voivan kohdistaa tälläkin erää jonkinlaista toimintaa esimerkiksi Venäjän siviiliväestöön.

Samalla Jusov arvioi, että Venäjä saattaisi suunnitella Valko-Venäjään kohdistuvia provokaatioita, joilla houkutella Valko-Venäjän asevoimat mukaan sotaan.

– Kukaan ei usko enää sellaisiin spektaakkeleihin, ei Ukrainassa eikä muualla maailmassa. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö provokaatioita tulisi, Jusov sanoi uutistoimiston mukaan.

Arttu Mäkelä