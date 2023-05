Mediat: Viranomaiset ovat ottaneet Yhdysvaltain kongressin sarjavalehtelija Santosin huostaansa

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat ottaneet huostaansa kongressin republikaaniedustaja George Santosin, joka on jäänyt kiinni lukuisista valheista. Asiasta ovat kertoneet muun muassa CNN ja NBC News.

Yhdysvaltalaismediat kertoivat aiemmin, että oikeusministeriö on nostanut Santosia vastaan liittovaltion syytteet. Tarkempaa tietoa syytteistä saatiin keskiviikkona, kun ministeriö teki syytteet julkisiksi.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan republikaania vastaan on nostettu syytteet petoksista, rahanpesusta ja julkisten varojen varastamisesta. Lisäksi häntä vastaan on nostettu kaksi syytettä olennaisesti väärien lausuntojen antamisesta edustajainhuoneelle. Yhteensä syytekohtia on 13.

Santosin on määrä esiintyä oikeuden edessä vielä keskiviikkoiltana Suomen aikaa, jolloin hänelle luetaan syytteet.

Jos Santos tuomitaan, häntä voi uhata merkittävimpien syytteiden myötä jopa 20 vuoden vankeus, sanoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Syyttäjien mukaan liittovaltion poliisi FBI on tutkinut tapausta apunaan New Yorkissa sijaitsevan Nassaun piirikunnan syyttäjänvirasto sekä maan verovirasto IRS.

Santos on New Yorkin osavaltion kongressiedustaja.

Syyte: Osti kampanja-avustuksilla designer-vaatteita

Syyttäjät väittävät Santosin muun muassa ohjanneen toista henkilöä kertomaan mahdollisille poliittisille lahjoittajille, että heidän rahansa ohjattaisiin Santosin vaalikampanjaan. Kahden syytteissä nimeämättömän henkilön kerrotaan kummankin lahjoittaneen 25 000 dollaria.

Varat eivät kuitenkaan tukeneet Santosin kampanjaa, vaan hän käytti syyttäjien mukaan valtaosan rahoista omaksi edukseen. Hänen kerrotaan käyttäneen rahoja muun muassa designer-vaatteisiin sekä luottokorttivelkojen ja muiden henkilökohtaisten velkojen ja laskujen maksamiseen.

CNN:n analyytikon Elie Honigin mukaan julkisten varojen varastaminen puolestaan liittyy työttömyysetuuksia koskevaan petokseen. Honigin mukaan Santos oli ennen ehdolle lähtemistään hakenut työttömyystukia, mutta oli oikeasti ollut samaan aikaan palkkatöissä. Honigin mukaan Santosin työttömyystukipetos on varsin tavanomainen tapaus.

Edustajainhuoneelle annettujen väärien lausuntojen osalta oikeusministeriötä kiinnostavat Honigin mukaan Santosin tulojaan koskevat ilmoitukset. Jos ehdokas valitaan edustajainhuoneeseen, joutuu hän kertomaan päätäntäelimelle muun muassa tiedot tuloistaan ja niiden lähteistä. Honigin mukaan Santosin katsotaan valehdelleen näissä ilmoituksissa.

”Olen ollut kamala valehtelija”

Edustajainhuonetta hallitsevien republikaanien enemmistöjohtaja Kevin McCarthy ei ole vaatinut Santosin eroa senkään jälkeen, kun hänelle kerrottiin kongressiedustajan syytteistä. Republikaanijohtaja painotti sen sijaan Santosin päätyvän oikeuden eteen, minkä jälkeen voidaan katsoa, millainen lopputulos on.

Lyhyen virkakautensa aikana Santosia kohtaan on esitetty syytöksiä muun muassa kampanjarahoituslakien rikkomisesta, liittovaltion eturistiriitalakien rikkomisesta, sotaveteraanin kuolevalle koiralle tarkoitettujen rahojen varastamisesta ja luottokorttipetossuunnitelman johtamisesta.

Ensimmäisen kauden edustaja Santos on myöntänyt valehdelleensa taustastaan vaalikampanjassaan. Santos syötti äänestäjille pajunköyttä muun muassa oikeasta nimestään, uskonnostaan, työhistoriastaan sekä koulutuksestaan.

– Olen ollut kamala valehtelija, totesi Santos brittitoimittaja Piers Morganin televisiohaastattelussa helmikuussa.

Santosin mukaan valheiden tarkoituksena oli saada republikaanipuolueen hyväksyntä hänen ehdokkuudelleen.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä