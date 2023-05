Mielipide: Meitä viedään kuin pässiä narussa

Sain kimmokkeen tähän kirjoitukseen Salon Seudun Sanomien otsikosta jokin aika sitten: ”OP:n tulos lähes kolminkertaistui, korkokate kasvoi reippaasti” (SSS 4.5.).

Mitä tällainen pienellä eläkkeellä elävä ja oleva pieni ihminen ajattelee tällaisesta otsikosta?

On erityisen hieno asia, että meillä on hyvin menestyviä yrityksiä, joilla menee hyvin. Ilmeisesti myös muilla osuuspankeilla ja muillakin pankeilla menee hyvin tai jopa erinomaisesti.

Tämä pankkien hyvinvointi perustuu ainakin osittain yli 2,6 miljoonan eläkeläisen rahavarojen, palvelumaksujen ja korkojen yhteissummaan.

Tästä aiheutuu seuraava kysymys: Mitä eläkeläiset saavat pankista?

Pankkiasiointi on mennyt kovasti vaikeaksi. Jos talletat varoja, pankki kysyy, mistä rahat on saatu. Jos nostat omia varoja, pankki voi kysyä, minkä takia nostat noin suuren summan. Jos haluat päästä pankkiin asioimaan sinulle sopivana aikana, pankin ovessa on lappu, jossa kerrotaan puhelinnumero, josta voit varata ajan pankkipalveluihin. Yleensä sen saa muutaman päivän päähän. Kun numeroon soittaa, vastausta voi joutua odottamaan minuuttikaupalla.

Tulee mieleen, että asiakas/eläkeläinen koetaan tosiaan henkilönä, joka tuo vaan hiekkaa pankkisaliin sekä kuluttaa pankkivirkailijan kallista ja tehokasta työaikaa.

Jos ja kun sitten onnistut pääsemään pankkiin hoitamaan tärkeää asiaa, virkailija rupeaa esittelemään kaiken maailman digipalveluja, koska kuulemma palvelut toimivat joustavammin, nopeammin ja tehokkaammin älylaitteiden avulla. Lisäksi näin asiakas saa palveluja silloin, kun niitä tarvitsee ja jopa edullisemmin.

Siinä vaan unohtuu se tosiasia, että useinkaan pienituloisilla eläkeläisillä ei ole varaa hankkia 500–1 000 euron koneita vain pankkiasioiden hoitoon eikä aina edes halua opiskella täysin uutta asiaa, puhelinta ja tietokonetta.

Eräs vaihtoehto olisi, että suuria voittoja takovat pankit pitäisivät edes yhden virkailijan kassahenkilönä päivittäin.

Tällöin pankkiasiat, kuten rahan nostot, laskujen maksut ynnä muut pankkiasiat tulisi siinä samalla hoidettua. Näin hoidettaessa tyytyväisyys olisi molemminpuolista ja pankkiasiat tulisi hoidettua silloin, kun minä asiakkaana sitä tarvitsen, eikä silloin, kun pankille sattuu sopimaan.

Tämä nyt kyllä väistämättä johtaa siihen, että tulee ajankohtaiseksi miettiä jopa pankin vaihtoa yli 50 vuoden asiakkuuden jälkeen. Luulen, etten ole yksin ajatusteni kanssa.

Seppo Laitinen

eläkeläinen, entinen Paimion OP:n hallintoneuvoston vpj,

Paimio