Messi on matkalla Saudi-Arabiaan Ronaldon seuraksi – ”Siirto on selvä”

Uutisointimylly jalkapallotähti Lionel Messin peliuran jatkosta jauhaa entistä kovemmilla kierroksilla. Uutistoimisto AFP ehti tiistaina julistaa, että 35-vuotiaan Messin siirto Saudi-Arabian liigaan on varma, mutta toisaalla muun muassa Messin isä Jorge Messi on kiistänyt siirtotiedot.

AFP mainitsi lähteekseen neuvotteluja lähellä olevan henkilön.

– Messin siirto on selvä. Hän pelaa ensi kaudella Saudi-Arabiassa, Kyse on valtavasta sopimuksesta, josta on enää yksityiskohdat hiomatta, lähde vakuutteli.

Messin isä kiistaa kaiken

Argentiinan maajoukkueen ja ranskalaisen suurseuran Paris Saint-Germainin tähden seuraavaksi seuraksi on veikkailtu muissa yhteyksissä Saudi-Arabiassa Al-Hilalia. Hänen nykyinen sopimuksensa pariisilaisen PSG:n kanssa päättyy kesäkuun lopussa.

PSG toimii qatarilaisomistuksessa. Messi riitaantui seuran kanssa viime viikolla matkustettuaan luvatta Saudi-Arabiaan. Hän on pyytänyt tempaustaan anteeksi.

Samaan aikaan toisaalla isä Messi kumoaa siellä ja täällä vellovat siirtohuhut.

– Totuus on, ettei mikään ole selvää kenellekään. Ei suullisesti eikä kirjallisesti. Jorge Messi sanoi Instagramissa.

Ronaldon tulot houkuttimena

Messin siirrosta Saudi-Arabiaan on liikkunut huhuja jo pitkään. Muiden muassa BBC piti Messin siirtoa selvänä jo viime viikon keskiviikkona, ja huhujen mukaan Messin taustavoimat olisivat informoineet PSG:n johtoa tähtipelaajan lähdöstä jo kuukausi sitten.

Messi on voittanut seurajoukkueiden Mestarien liigan espanjalaisessa Barcelonassa neljä kertaa. Hän huipensi maajoukkueuransa viime joulukuussa Argentiinan miehistössä maailmanmestaruuteen Qatarin MM-lopputurnauksessa.

Talousjulkaisu Forbesin toukokuun alun palkkavertailussa Messi on maailman toiseksi parhaiten ansaitseva urheilija. Hänen edellään on viimeksi kuluneen vuoden aikana tienaamillaan lähes 124 miljoonalla eurolla toinen jalkapallon kiintotähti Cristiano Ronaldo, joka pelaa Saudi-Arabiassa Al-Nassrin joukkueessa.

Messin tulot viime tilikaudelta olivat noin 118 miljoonaa euroa. Jos Messin siirto Saudi-Arabiaan toteutuu, supertähtien järjestys tienestilistalla arvattavasti vaihtuu.

Reima Rautiainen, Pasi Rein