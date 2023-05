Metallinetsijä löysi Salosta harvinaisen roomalaisen rahan – kyseessä on ainoa Suomessa tunnettu roomalainen denaari

Metallinetsinkartoituksessa Salossa Oskari Heikkilä kohtasi ainutlaatuisen näyn. Hän löysi tällä hetkellä ainoan Suomessa tunnetun roomalaisen denaarin – Marcus Aureliuksen lyöttämän hopearahan. Löytö on tieteellisesti merkittävä, sillä aiemmissa denaarilöydöissä tarkka löytöpaikka ei ole ollut selvillä. Heikkilä löysi rahan yhdestä Salon seudun kylistä, mutta maanomistajan toiveesta sijaintipaikkaa ei toistaiseksi paljasteta.

Salon löytö liittyy laajempaan rautakautiseen asuinpaikka- ja kalmistoalueeseen, josta tutkitaan parhaillaan asuinpaikka- ja työskentelyaluetta. 100-luvulle ajoittuvan rahan lisäksi alueelta on löytynyt tutkimuksissa pronssikoruja ja niiden katkelmia, punnuksia ja miekan nuppi. Muut löydöt ajoittuvat suunnilleen ensimmäisen vuosituhannen puolivälistä rautakauden lopulle (1150). Sulanut pronssi ja leikatut kuparipellin palaset viittaavat siihen, että paikalla on tehty metallikäsitöitä. Löydöt yhdessä rautakautisen keramiikan ja rakennuksiin liittyvän savitiivisteen kanssa kertovat pidempiaikaisesta asuinpaikasta.

Roomalaisia rahoja on Suomesta löydetty aiemmin jonkin verran, mutta denaareja vain kahdesta pitäjästä: Tammelasta ja Perniöstä. Nämä rahat ovat kuitenkin myöhemmin kadonneet. Tammelan raha oli keisari Hadrianuksen puolison Sabinan denaari ja se on kuvattu piirroksena vuonna 1745 Turun akatemiassa ilmestyneessä väitöskirjassa. Raha katosi Turun palossa vuonna 1827. Perniöstä on peräisin ainakin kadonnut Lucius Veruksen lyöttämä denaari.

Tutkimusprojektia johtaa arkeologi Hanna-Maria Pellinen.