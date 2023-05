Mielipide: Meillä on tahtoa kehittää keskustaa, valittajilla ei

SSS kirjoitti pääkirjoituksessaan tiistaina 25.4., että Salon keskusta näivettyy hengiltä. Pelkään täysin samaa. Negatiivinen asenneilmapiiri vaikuttaa kaupunkikuvan virkistämiseen negatiivisesti.

Toisin kuin pääkirjoitus väittää, kaupungissa on laaja poliittinen tahto kaupungin keskustan uudistamiseksi ja elävöittämiseksi. Siksi keskustan uudistaminen kirjattiin tärkeäksi tavoitteeksi tällä valtuustokaudella uusittuun kaupungin strategiaan – yksimielisesti. Lisäksi strategiaan kirjattiin, että Salo pyrkii olemaan kokoonsa nähden suuri tapahtumakaupunki. Niin ikään tämä kirjattiin yksimielisesti. Tahtoa siis on.

No, mikä mättää? Muun muassa valittajat heikentävät kaupungin kehitysmahdollisuuksia tai vähintään hidastavat kehitystä merkittävästi. Suomessa valittajalla on valta. Valitusoikeutta on vaikea rajoittaa, mutta prosessin pitäisi olla nopea ja maalaisjärkinen – kehitystä tukeva.

Kaava Salon keskustassa on erittäin kankea, kuten pääkirjoitus toteaa. Sen kankeuden ja valitusten vuoksi on jäänyt taloja rakentamatta ja miljoonia investoimatta. Poliittisella puolella on valmiutta joustaa, tämän tiedän faktana. Valtuustossa on laajaa kannatusta sille, että mikäli poikkeamia esitetään keskustan kehittämisen nimissä, valtuutetut ovat niihin valmiita. Kerroslukua ollaan valmiita korottamaan ja tinkimään liikehuoneistovaatimuksista, jotka eivät vastaa enää nykyajan kaupankäynnin kehitystä. Näitä esityksiä toivon viranhaltijoilta ripeään tahtiin, muttei niitä toistaiseksi ole tullut.

Näistäkin joku tulisi valittamaan – se lienee selvää. Kun valitukset voi ennustaa jo etukäteen, yksityinen rakennuttaja harkitsee pari kertaa, jaksaako lähteä jopa vuosien odotteluun. Sellainen turhauttaa meikäläistä suuresti, sillä kuten sanoin, tahtoa olisi.

Kaikki kehitys ei ole vain rakentamista, vaan se on myös elävöittämistä konserteilla, kulttuuritapahtumilla, kaupungin valoilla ja ennen kaikkea ihmisillä.

Tämäkään ei kaikille kelpaa, kuten pääkirjoituskin toteaa. Maran baarin keikat rajoittuvat tulevana kesänä merkittävästi, eikä päätökseen auta poliittinen tahto, vaan valittajat ovat saanet viranhaltijat varpailleen ja päätös on sen mukainen. Päätöksessä olleet desibelirajat vasta naurettavat ovatkin. 50 desibeliä ylittyy, kun sade ropisee peltikattoon. 65 desibeliä ylittyy, kun kaksi henkilöä keskustelee kadulla. Kielletäänkö nämä myös?

Olen tavattoman pahoillani siitä, että pääkirjoituksessa mainittu maalaisjärjen vastainen kehityksen, iloisuuden, tapahtumien, kulttuurin ja sitä kautta hyvinvoinnin vastustaminen vaikuttaa näin voimakkaasti kaupungin yleisilmeeseen. Luottamushenkilöillä on valmiutta toimia toisin, jos meille tuodaan valmistellut esitykset ja toimimme ripeästi. Kaikesta kai tullaan valittamaan, mutta pakkohan tässä on uskoa, ettei laajan enemmistön pidä taipua muutaman yksilön tahtoon.

Kaupunkilaisten viihtyvyyden, iloisen ja virkeän Salon puolesta,

Heikki Tamminen

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (ps.)

Salo