Mielipide: Salon on aika ottaa Vuokratalot omiin käsiinsä

Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja tuoda esiin näkökulmani Salon Vuokratalot oy:n toimintaan tutustuneena ja vertailuja muihin kuntiin tehneenä.

Toimitusjohtaja Timo Elonen mainitessa Salkkarin haastattelussa (SSS 22.5.), että käsillä on etsikkoaika kaupungin ja OP-Koti Lounaismaan välillä. On tärkeää muistaa, että OP-Koti Lounaismaa on jo vuodesta 2012 asti hoitanut, ylläpitänyt ja ”kehittänyt” Salon Vuokratalot Oy:tä.

Mielestäni nämä vuodet ovat olleet jatkuvaa yhtiön etsikkoaikaa sekä kehittämisen että yhteistyön toimivuuden kannalta. Salossa operatiivista toimintaa hoidetaan muihin vastaaviin verrokkikuntiin nähden aivan liian pienellä henkilökunnalla. Työntekijöiden kuorma on suuri suhteessa isännöitäviin asuntoihin.

Yhtiöllä ei ole palkkalistoillaan strategista osaajaa eikä teknistä henkilökuntaa. Siltä puuttuu myös markkinointia, selkeä strategia ja visio.

Suosittelen lämpimästi tutustumaan kuinka isolla henkilökunnalla muualla tehdään töitä. Muun muassa näitä asioita olemme omistajan tietoon tuoneet ja hallituksessa niitä olimme korjaamassa, mutta valitettavasti osaamisvaje operatiivissa toiminnassa oli/on huomattava.

Tulevaisuuden vision ja ison kuvan puuttuminen on ongelma, jota on tarpeen käsitellä.

Kun tutustuu OP-Koti Lounaismaan internetsivuihin, heidän tavoitteensa on selvästi ilmaistu: ”Tavoitteenamme on asiakkaiden omaisuuden ja kiinteistöjen arvon säilyttäminen sekä asumisviihtyvyyden ylläpitäminen. Tämän tavoitteen saavutamme tiiviillä yhteistyöllä taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden kanssa.”

Valitettavasti Salon Vuokratalot Oy:n toiminnassa eivät ole näkyneet nämä OP-Kodin arvot.

Mielestäni nyt on oikea aika vaihtaa palveluntuottajaa ja ottaa yhtiö kokonaan omiin käsiin. Vaikka tämä ei ole se edullisin vaihtoehto, se on ainut oikea.

Olemme jo nähneet ja lukeneet lehdistä miten on käynyt, kun vuonna 2012 on valittu se edullinen palvelun tuottamisvaihtoehto. Korjausvelan määrä on suuri ja kiinteistöt suurelta osin pian purkukunnossa.

Uskon vahvasti, että palvelun tuottaminen yhtiön omana toimintana johtaa parempaan lopputulokseen. Mahdollisesti näemme jopa uudisrakentamista, kuten muualla Suomessa kunnan omistamissa yhtiöissä.

On aika purkaa vanhaa ja rakentaa uutta. Olen täysin samaa mieltä Salkkarin pääkirjoituksen (SSS 24.5.) kanssa. Voisimme tosiaan olla paljon enemmän kuin taloyhtiö.

Aika on nyt ottaa ohjat omiin käsiin ja rakentaa parempi tulevaisuus Salon Vuokratalot Oy:lle.

Jarkko Anttila

kaupunginvaltuutettu (sd.)

entinen hallituksen pj,

Salon Vuokratalot Oy