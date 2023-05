Mies murhasi 24-vuotiaan avopuolisonsa Joensuussa – kaulan viiltämiseen herännyt nainen onnistui pakenemaan rappukäytävään, missä mies puukotti tämän kuoliaaksi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 27-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen avopuolisonsa murhasta. Oikeuden mukaan mies puukotti 24-vuotiaan naisen kuoliaaksi Joensuussa viime heinäkuussa.

Mies oli ennen nukkumaanmenoa laittanut makuuhuoneen lipaston päälle keittiöveitsen, kuorimaveitsen ja sakset. Naisen nukahdettua hän peitti naisen suun ja yritti kuorimaveitsellä viiltää tämän kaulan auki. Viilto jäi kuitenkin pinnalliseksi, ja nainen onnistui kamppailemaan itsensä tilanteesta.

Nainen pakeni asunnon eteiseen ja edelleen rappukäytävään, missä mies jatkoi puukottamista keittiöveitsellä. Tuomion mukaan mies iski naista veitsellä kaulaan ja ylävartaloon yhdeksän kertaa.

– Teon erityisen julmuuden puolesta puhuu se, että teko on kohdistettu ensin nukkumassa olemisen ja sittemmin pakenemisen vuoksi puolustuskyvyttömään (uhriin) ja, että sitä on jatkettu seuraamalla (uhria) ja lyömällä (häntä) myös (hänen) ollessa kaatuneena. Selvänä on pidettävä myös sitä, että (uhri) on tilanteessa paetessaan ollut kauhun vallassa ja lukuisat veitsen iskut ovat varmuudella aiheuttaneet suurta kipua, oikeus toteaa.

Syytetyn mukaan hänellä ”napsahti” päässä

Tuomittu Richard Ian Nikolas Luotsinen, 27, kiisti syytteen murhasta. Hän kuitenkin myönsi aiheuttaneensa naisen kuoleman. Oikeudessa hän sanoi, ettei muista miten teräaseet olivat päätyneet makuuhuoneen lipastolle. Hän kiisti toimineensa vakaasti harkiten ja sanoi olleensa tapahtuma-aikaan sekavassa mielentilassa päihteidenkäytön takia.

Esitutkinnassa mies kertoi, että naisen tappaminen tuli hänelle mieleen joitakin viikkoja aiemmin, mutta konkretisoitui vasta tekopäivänä. Toisessa kuulustelussa hän ei ollut halunnut kommentoida aiempaa lausuntoaan, vaan sanoi, että hänellä oli ”napsahtanut” päässä.

Luotsiselle tehtiin oikeuskäsittelyn aikana mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli teon aikaan syyntakeinen, eli ymmärsi tekonsa seuraukset.

Tuomio on annettu 19. toukokuuta, mutta käräjäoikeus toimitti sen vasta perjantaina.

Jecaterina Mantsinen