Miesten hassu muotivillitys

Koulukaluston Loft-asunnoista: Hienoa, että kaupungistamme löytyy visionäärejä, joita kaupungin tulisi kaikin tavoin rohkaista ja tukea. Entä vanha komea Leinon tehdas, johon mahtuisi vaikka minkälaista toimintaa? Entinen Nappulatehtaan pomo

Miehillä on hassu muotivillitys nykyään: Taleban-parta ja Himler-pokat silmälaseissa. Vote

Nimimerkille Näinkö se menee: Marinin hallitus teki melkein 38 miljardia velkaa. Tuolla määrällä kun tekee tulevaisuusinvestointeja niin pitääkin jotenkin palkita. Jälkipolvet maksavat viulut. Velkajengi

Pyörätuolimummo, olen samaa mieltä. Pirkkatori on pop. Rollaattoriakka

Salossa sitä – Salossa tätä, mutta kaupungintalon ruokalassa iloinen ja palveleva henkilökunta sekä maittava ruoka. Hyvä meininki

Mikäli eroottisuuden puute on urheilusivujen analyytikon mielestä merkittävimpiä asioita jääkiekon MM-joukkueessa ja sen päävalmentajassa, sen ilmaisemiseen on olemassa suomenkielinen sana: epäeroottinen. Monet (naispuoliset) jääkiekon seuraajat saattavat pitää charmantisti harmaantunutta Jukka Jalosta hyvinkin eroottisena, mutta he tuskin nostaisivat sitä otsikkotason asiaksi. Penkkiurheilija

Lehdessä (SSS 10.5.) oli Tätä mieltä-palstalla erinomainen SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan kirjoitus hoitajapulan syistä. Kirjoitus olisi hyvä läksy luettavaksi poliitikoille ja hoitolaitosten osastojen esimiehille. Melko usein hyvät esimiestaidot ovat hukassa. Ei haluta muistaa, että pisaralla hunajaa saadaan parempi tulos kuin kannullisella sappea. Silminnäkijä

Soten piti laskea kustannuksia ja helpottaa hoitoonpääsyä. Miten tässä kävikään? Sossut sössivät koko homman. Leivo

Opportunismi ei kuulu arvomaailmaani. En hyväksy sitä päättäjiltä tai muiltakaan luottamushenkilöiltä. Sääli jos muuten valovoimainen henkilö sortuu tällaiseen. Äänestäjä

LSJH-lautakunnan viisaat rikkaat tekivät monopolipäätöksen, mikä johtaa kymmenien tuhansien asukkaiden kyykyttämiseen sähkönsiirtoyhtiöiden osoittamaan tapaan. Lautakunta olisi voinut päättää ekskursionsa kohteeksi Italian eikä Hollantia, niin tuomisina olisi ollut paremmat tiedot jätteillä rikastumiseen ja vähäosaisten nylkemiseen. Shamaani

Asioita seuraavalle, perjantain 5.5. lehdestä löytyvät nämä nimet. Demari ja vasemmistoliitto. Eipä yllätä

Epra, isänmaallisuus ei suinkaan tarkoita sitä, että köyhiä kyykytetään, kuten mainitsemasi suuri ja niin isänmaallinen puolue on aina tehnyt. Fratello

Lausuntoja pääsevät antamaan he, joilta saa halutut lausunnot. Toimittaja valitsee. Mielipidevaikuttamista