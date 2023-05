Miksi naapurit utelevat?

Kiitos Voitto Suomiselle tätä mieltä mielipiteestä liittyen Salon vuokratalojen toimintaan. Salossa tehdään paljon vääriä päätöksiä, joista heikompiosaiset kärsivät. Nyt olisi päättäjillä aika tehdä parannus. Mitä kylvätte, sitä niitätte. Köyhä on myös ihminen. Muutosta odottava

Miten on edelleen mahdollista että kaupunki ei pidä huolta Urheilupuiston skeittiparkista? Typerän ja väärän paikkavalinnan takia ympärillä oleva puusto sotkee paikat koko kauden ajan. Lehtipuhaltimia ja harjoja näkynyt vain muutamilla alueen käyttäjillä, missä kaupungin työntekijät? Tupurin harrastuspaikan kunnosta ei kannata edes keskustella, on sen verran ala-arvoisessa kunnossa ja kaaren kunnostustyöt olleet kesken jo kuukausia. Ei ole todellista

Surullista. Suomen osuus globaaleista ilmastopäästöistä on niin olemattoman pieni, että on aivan sama mikä on bensan hinta. Kallis hinta vain vaikeuttaa suomalaisten toimintoja ja liikkumista, ja lisää epätasa-arvoa, koska hyvätuloisille hinnalla ei ole paljon merkitystä. JM

Tunnin junan yleisötilaisuudesta poissaolleille saattaa olla tiedossa jonkinmoisia yllätyksiä, mikäli asianomaiset kuvittelivat aiheen koskettavan vain ratalinjalla ja sen melualueella asuvia. Pöytien yleiskartoilta oli nähtävissä, että kaivujätettä, hylkykiveä, kaikenkarvaisia maamassoja ja räjäytyslouhetta on ajateltu levitettävän kymmeniin hajasijoitettaviin läjityspaikkoihin ympäri seutukuntaa. Näiden perustamistapasuunnitelmista tai YVA-arvioinneista ei vielä ollut puhetta. Joka niemehen notkohon

Miksi valtuutettu Ismo Saari vastustaa infrahankkeita ja valtion rahoittamia parempia yh-teyksiä Saloon? Juna

LSJH taitaa hankkia jätekuljetuskalustoa ulkomailta kun sitä ei ole täällä. Juku

Maalainen, olen samaa mieltä. Nyt meidän pitää pitää paikallisten jätteenkuljettajien puolia ja antaa heille tukemme. LSJH nostaa niskakarvat pystyyn. Näen punaista

Toivotan keskitetyn jätehuoltokilpailutuksen tervetulleeksi. On ekologisesti kestämätöntä ja pähkähullua, jos samoilla kaduilla pörräävät usean yrityksen jäteautot. Ja sitä paitsi, mitään aitoa kilpailua ei alalla ole tähänkään asti ollut. Vihdoinkin

Onko RKP:n tehtävänä olla hallitusneuvotteluita hankaloittamassa? Saada perussuomalaiset ulos ja SDP tilalle, ehkä vihreätkin? Silloin ei kansalaisten ääniä kunnioiteta ja äänestäminen tulee turhauttavaksi. RKP:n tulee antaa myönnytystä kehitysapurahojen leikkaukseen, jos muidenkin olisi tehtävä myönnytyksiä kaikkeen, mitä äänestäjät äänestämällä olivat vaatimassa. Hallitushaukka

Mikä normaalikäytäntö pitäisi Pajulassa olla ilmaislehtien jakelussa? Rappulassa otamme hyvillä mielin kaikkina arkipäivinä luukusta saamamme tiedotteet. Myös öisin

Taidan olla yksinkertainen kun en ymmärrä Marinia. Hän eroaa miehestään, jonka sanoo olevan paras ystävänsä. Kyllä tuntuu oudolta. Kun vanhaksi elää, kaikkea näkee. Olen luullut, että ystävää ei jätetä. Avioero otetaan, kun tulee pahoja ongelmia. Joskus niin on parempi. En itse halua luopua ystävistäni, vaan toivon heille hyvää. Missä ovat arvot

Miksi naapurien pitää olla niin uteliaita? Jos esimerkiksi naulaan pihalla, niin jo kysytään mitä sinä nyt teet. Jos jokin auto käy pihalla, naapurit tulevat kysymään miksi se kävi. Eläkää omaa elämäänne ja antakaa toistenkin elää. Jo pois muuttanut Hu Hu

Kun olemme seuranneet hallitusneuvotteluja ja nyt Orpollekin yllätyksenä tulleita sote-menoja, niin voisiko joku muu kuin politikko kertoa, mitä hyötyä koko sotesta meille ihmisille on? Tuntuu, että kaikki menee terveydenhuollossa pieleen tällä hetkellä. Omiakin kokemuksia jo on. Ihmettelemme vaan

Suomi on hulluuden maa. Kaikenlainen henkilökohtainen informaatio lähetetään puhelimeen Mene nettiin -saatteella. Pysyköön siellä netissä. Ellei henkilökohtainen info onnistu, menköön minne vaan. Vastarannan Kiiski

Kannattaisi katsoa asiantuntevia luontodokumentteja. Mahdollisesti 200 vuoden kuluttua Etelämantereen jäätikkö on sulanut, ja Grönlannin sitä ennen. Äärisäät yleistyvät, kuten olemme havainneet. Dx-ray

Riikka Purran leikkauslista: vähennetään kansainvälisiä avustuksia ja annetaan ne rahat Ukrainalle. Missä se säästö on?

Rahat Suomeen

Tottakai RKP:n Henriksson antaa ennemmin kehitysapuun korruptoituneiden maiden johtajille kuin suomalaisille leipäjonossa oleville. Nyt voisi kepu mennä hätiin. Neljä vuotta sitten se oli virhe