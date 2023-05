Salon Palloilijoiden miesten Ykkösen joukkueen päävalmentaja Tero Suonperä totesi viime lauantain HIFK-ottelun jälkimainingeissa, että ”Salosta näyttää kuoriutuvan jalkapallokaupunki”.

Asia on mielenkiintoinen. Onko Suomessa ylipäänsä jalkapallokaupunkeja? Minkä lajin tai lajien urheilukaupunki Salo on?

Päivänselvästi voimme määritellä koripallokaupungin eli Vilpas-kaupungin tittelin. Hyvin harvassa ovat ne Suomen paikkakunnat, joissa eniten yleisöä käy koripallo-otteluissa.

Jalkapallokaupungin määritelmä kytkeytyykin yleensä jääkiekkoon. Suomen väkiluvultaan viidestätoista suurimmasta kaupungista kahdessatoista on jääkiekon miesten liigajoukkue.

Kaikissa näissä erot jääkiekon eduksi ovat joko suuret tai erittäin suuret. Vaikka asioita kääntäisi miten jalkapallon kannalle, puhutaan jääkiekossa tuhansia suuremmista yleisökeskiarvoista runkosarjan otteluissa.

Joissain tapauksissa vertailut ovat epäreiluja. Tampereella on uutuuden viehätystäkin edelleen tuova jääkiekkoareena, kun taas Ilves pelaa veikkausliigaottelunsa vielä Ratinassa. Lisäksi tällä hetkellä Tappara ja kiekko-Ilves menestyvät, jalkapallo-Ilves jäi viime kaudella yleisöä syövään alempaan jatkosarjaan.

Turussakin laskelmat on tehtävä Interin kautta, vaikka jalkapallo-TPS Veikkausliigassa pelatessaan keräisikin suurempia yleisömääriä. Toisaalta asetelma kääntyy toisinkin päin: KuPS oli viime vuonna verraten lähellä KalPaa osin siksi, että Palloseura pelasi mestaruudesta kauden viimeiseen kotiotteluun asti.

Lähimpänä jääkiekkoa ollaan liigaseurojen vertailussa Vaasassa. VPS:n yleisömäärät eivät ole kovin kaukana Sportista siitä huolimatta, että VPS joutui viime kaudella alempaan jatkosarjaan.

Takaisin Saloon. Koripallokaupunki ilman muuta, mutta mikä on jalkapallon tilanne?

Asiaa olisi helppoa vähätellä SalPan ”ikuisen Kakkosen” statuksen kautta. 2010-luvun alusta lähtien yleisömäärä pyöri pitkälti välillä 200–300. Ei kuulosta kummoiselta.

Toisaalta Kakkosen tasolla lukemat ovat olleet kohtalaisia. Sikäli kun realistinen 600–700 katsojan keskiarvo toteutuu Ykkösessä, riittäisi se tässä sarjassa suunnilleen keskikastiin.

Jalkapallon asemaa pitäisikin myös Salon tapauksessa miettiä jääkiekon kautta. Se ei ole sinänsä helppoa, että täällä näiden lajien ykkösjoukkueet ovat pelanneet harvoin yhtä korkealla sarjatasolla.

Kun hakemalla hakee, löytää. Kiekkohait pelasi kymmenkunta vuotta sitten kaksi kautta Suomi-sarjaa eli kolmanneksi korkeinta tasoa SalPan Kakkosen tavoin. Jälkimmäisellä Kiekkohaiden Suomi-sarjakaudella alkukauden ottelut keräsivät Salon jäähalliin keskimäärin noin 300 katsojaa. Sekä jäähallissa että Urheilupuiston yläkentällä katsomo-olosuhteet olivat tuolloin luokkaa antiikkiset.

Otanta on siis kovin pieni, mutta joka tapauksessa kiinnostusero on Salossa verraten pieni. Katsojia riittää kohtalaisia määriä moneen lajiin, ja onkin hyvin mielenkiintoista nähdä, millaisiin lukemiin SalPa Ykkösen arjessa asettuu.

SalPan vieraaksi lauantaina tuleva Jyväskylän Jalkapalloklubi on yksi esimerkki uhosta, tuhosta ja uudesta noususta. Esimerkiksi Joni Vesalainen aiheutti tutuksi tulleeseen tapaansa pöhinää, joka yhdessä rahan kanssa auttoi JJK:n parhaimmillaan Veikkausliigassa pronssille vuonna 2011.

Jyväskyläläisen seurajalkapalloilun satavuotisjuhlat päättyivät putoamiseen 2013, ja jo silloin kannattajilta kerättiin rahaa. Taustayhtiö lopetti toimintansa 2019, ja ry-pohjalta jatkettiin Kolmosessa. Nyt mennään siis Ykköstä, myynti- ja markkinointijohtajana Joni Vesalainen.

Pikainen lähihistorian kertaus johtaa pohdintaan Jyväskylän lajistatuksista. JJK:n yleisökeskiarvoksi viimeisimmällä, putoamiseen päättyneellä veikkausliigakaudella 2017 ilmoitettiin 1 559. Kiekko-JYP:llä se oli päättyneen kauden runkosarjassa 3 334.

Jos Suomesta hakemalla hakee jalkapallopaikkakuntia, lienee Kotka lajien välisen menestyksensäkin osalta melko lähellä kyseistä määritelmää. Muutoin on syytä mennä Pietarsaaren, Tammisaaren ja Maarianhaminan kaltaisiin paikkoihin, jossa muuta miesten palloilutoimintaa ei maan kärkipään tasolla nähdä.

VERTAILUA PALLOSTA JA KIEKOSTA

Viime kauden yleisökeskiarvoja

Helsinki: jalkapallo-HJK 4 002–jääkiekko-HIFK 7 104

Tampere: jalkapallo-Ilves 1 829–jääkiekko-Ilves 8 216

Oulu: jalkapallo-AC Oulu 1 449–jääkiekko-Kärpät 4 737

Turku: jalkapallo-Inter 1 375–jääkiekko-TPS 5 160

Kuopio: jalkapallo-KuPS 2 231–jääkiekko-KalPa 3 407

Lahti: jalkapallo-FC Lahti 1 464–jääkiekko-Pelicans 3 184

Vaasa: jalkapallo-VPS 1 669–jääkiekko-Sport 2 755

Jalkapallossa on huomioitu Veikkausliigan runko- ja jatkosarjat 2022, jääkiekossa Liigan runkosarja 2022–2023.

SALPA–JJK LAUANTAINA KLO 16 URHEILUPUISTON YLÄNURMELLA

Nousu- vai putoajaehdokkaat?

Lähtökohdat: Molempia joukkueita on veikattu nousijoille tyypilliseen tapaan alempaan jatkosarjaan. Ykkösessä on viime vuosina säilytty hieman yli yhden pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla. Se on näidenkin ryhmien ensimmäinen tavoite, vaikka alkukauden sarjataulukko näyttääkin nousukandidaatteja putoajaehdokkaiksi.

Seuraa häntä: Mikko Manninen. Jos jalkapallo olisi Suomen ykköslaji, kirjoitettaisiin Mannisen kaltaisista pelaajista paljon enemmän. Pian 38 vuotta täyttävä seuraikoni on JJK:n juniorien valmennuspäällikkö, oli aikanaan yksi Veikkausliigan tähtipelaajista ja löytyypä meriittilistalta 32 pelattua minuuttia miesten A-maajoukkueestakin.

SalPan oletettu avauskokoonpano: Tatu Österlund; Frans Grönlund, Michael John, Joonas Meura; Walid Abdelali, Mikael Anttila, Aleksi Jännes, Mikke Louhela, Oskari Jakonen; Elmo Heinonen, Jesse Huhtala.

Tulosennuste: 1–0.