Miro Heiskanen teki pudotuspelien avausosumansa, mutta Vegas käänsi toisenkin lohkofinaalin edukseen

Suomalaispelaajia pursuava Dallas Stars kärsi toistamiseen kirvelevän tappion jääkiekon NHL:n länsilohkon finaalisarjassa, kun kotijoukkue Vegas Golden Knights nappasi 3–2-jatkoerävoiton ja siirtyi ottelusarjassa 2–0-johtoon. Dallas nöyrtyi Vegasille avausottelun tavoin jatkoerän toisella minuutilla keskushyökkääjä Chandler Stephensonin napauttaessa irtokiekon vierasjoukkueen verkkoon.

Vegas onnistui kääntämään jälleen pienet marginaalit edukseen. Jatkoerän avausminuutilla Dallasin Wyatt Johnstonille pelattiin avopaikka, mutta Vegas-vahti Adin Hill nollasi hyökkääjän yrityksen ja tovin kuluttua isäntäjoukkue rokotti vierailijoita.

– Tämä on osa pudotuspelimatkaa. Joukkueet, jotka menevät pitkälle, löytävät jatkoajalla keinot voittoon. Meidän maalipaikkamme oli yhtä hyvä ellei parempi kuin heidän, kiekko on vain laitettava verkkoon, Dallasin päävalmentaja Peter DeBoer sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Ottelusarja jatkuu Suomen aikaa keskiviikkoaamuna Dallasissa. Starsin pitää kairata kotiluolassaan voittoja pitääkseen Stanley Cup -unelmansa elossa.

– Olisimme voineet voittaa molemmat vierasottelut. He pitivät syöttönsä kotikentällään ja nyt meidän on tehtävä sama. Pelasimme tänä iltana paljon paremmin kuin avausottelussa, joten se on positiivinen asia, DeBoer jatkoi.

Heiskaselle avausmaali, Hintzillä hiljaisempaa

Dallas sai otteluun unelma-alun, kun puolustaja Miro Heiskanen vei vierailijat johtoon jo kolmannella peliminuutilla kevään ensimmäisellä pudotuspelimaalillaan. Yhdeksän pudotuspelisyöttöä keränneen Heiskasen laukoma kiekko kimposi pelaajamassasta maaliin Vegas-vahti Hillin yli.

Dallasin suomalaispelaajista pudotuspelien pistepörssiä 22 pisteellä johtava Roope Hintz jäi tällä kertaa ilman tehopisteitä, samoin Joel Kiviranta ja Esa Lindell. Puolustaja Jani Hakanpää oli yhä sivussa vieraiden kokoonpanosta.

Ilman suomalaispelaajia operoiva Vegas on löytänyt voittavan kaavan Bostonista saapuneen valmentajansa Bruce Cassidyn johdolla. Joukkue hyökkää tasapainoisesti neljän ketjun voimalla.

– Olemme yrittäneet rakentaa kulttuurin, jossa kaikkiin pelaajiin luotetaan. Odotamme, että parhaat pelaajamme ovat parhaita. Muut pelaajat seuraavat perässä ja tekevät sitä, missä he ovat parhaita, Cassidy sanoi.

NHL:n lohkofinaalien kaikki neljä ensimmäistä ottelua ovat edenneet jatkoerään.

Paavali Pastila