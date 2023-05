Missä on julkisivujen kunnostus ja puhdistus?

Nykyiset Kelan korvaukset lääkärinmaksuista ovat lähinnä pilkantekoa. Korvauspapereiden tekemiseen menee Kelalta varmaan paljon enemmän kuin kahdeksan euroa, jonka sain hyvitystä lääkäripalkkiosta. Täysin merkityksitön minulle. Muistan aikoja, jolloin korvaukset olivat 40 prosenttia. Kartuusi

Älkäämme turtuko rumuuteen, eiköhän suurin syy ole äänestäjissä, jotka äänestävät niitä vanhoja samoja päättäjiksi. Eivät pysty enää uudistumaan. Uusiutumista tarvittaisiin. Äänestäjä

Eduskunnasta pudonneiden kansanedustajien saama sopeutumisraha on hyvä esimerkki siitä, miksi Suomi velkaantuu. Kortistoon vaan samalla tavalla kuin muut jos jäävät työttömiksi. Samat edut jokaiselle

Kiitos Salon päivystyksen hoitajille ja lääkärille hyvästä hoidosta. Huone 15

Orpo ja Purra aloittivat säästötoimet, neuvottelujen hinta nousi reilusti. Kirkonhiiri

On se aika vuodesta kun linnuilla on pesimärauha. Koirat pois Halikonaltaiden poluilta. Pitkiä hihnoja, kakkakasoja, räksytystä jne. Esteettömällä polulla on myös muitakin, jotka haluavat nauttia rauhassa katsellen ja kuvaillen, eivät koiria väistellen. Koiratarhat ovat muualla

Olen linja-autonkuljettaja. Voisin muuttaa pääkaupunkiseudulle ja sitten minulla olisi mahdollisuus ylilinja-autonkuljettajaksi. Missä muuten kouluttaudutaan yliammattilaiseksi? Yli-ihminen

Pitänee kansanedustajan tehtävästä luopuneilta poistaa sopeutusraha, niin saadaan työvoimapulan Suomeen lisää työntekijöitä. Työnteon kannustus sekin

Ensitöikseen hallitus voisi palauttaa oman palkkansa esimerkiksi muille. Palkannosto jo ennen kuin työt alkavat. Häpeällistä toimintaa. Tulospalkka

Sopeutumisrahaa jopa kolme vuotta. Miksi? Onhan TE-palveluita ja työttömyysturva. Vapaaehtoisesti luopuneille tai pudonneille. Kelatyyppi

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja valittaa valittajista (SSS 3.5 2023) ja selittää kuinka luottamushenkilöillä on halua Saloa kehittää, mutta virkamiehiltä ei tule ehdotuksia. Eivätkös virkamiehet ja kaupunginjohtaja olekaan valtuuston alaisia? Pamppu

Vilpas rhythmics esitti erittäin hyvän taikasirkusohjelman 28.4. Oli hienoa voimistelua suuren lapsijoukon esittämänä ynnä muuta. Kiitos valmentajille: teitte hienoa työtä. Vilpas-muori

Jatkuvien töppäilyjen Forttumissa pitäisi johtaa johdon erottamiseen, myös hallituksen irtisanomiseen. Miljardien menetykset. Korkeintaan kymppitonnin palkalla saadaan yhtä pätevää porukkaa johtamaan kuin nyt. Ei palkka tuo pätevyyttä, pitäisi se hallituksen ymmärtää. Mutta oma lehmä ojassa päättäjillä, sulle mulle. Vastuuta ei ole kellään. Muutosta odottava

Yksi Marinin hallituksen saavutus oli eläkeputken sulkeminen. Kiittävä duunari

Luin SSS:a ja kiinnitin huomiota, että hoitajat läntisellä terveysasemalla tekevät lääkärin hommia. Pitäisi kai palkankin nousta samalle tasolle kuin lääkäreillä. Ja hoitajat voisi kouluttaa esilääkäreiksi. Palkka voisi olla vaikka viidenneksen pienempi kuin lääkäreillä. Ehdotus

Sopeutumisraha. Kyllä pistää kiukuksi tavallista tallaajaa. Missä tasa-arvo? Kortistoon, jos työttömäksi työnhakijaksi siirtyy. Ei niin aktiivisia oltu töissäkään. Tyhjä sali paistoi, sekä tyhjää tai määrätysti äänestettiin. Tyhjäksi jäivät myös vaaleissa hehkutetut tavoitteet. Tasa-arvo

Meillä Suomessa on 372 000 työtöntä. Osa oikeasti työttömiä, mutta osa on työnteon karttajia. Nämä työnkarttajat saatava töihin. Tutkitusti myös monet mielen ongelmat vähenevät, kun ihmisen elämällä on sisältö ja tarkoitus. Väestön työllistymisellä on myös suuri osavaikutus taloutemme talkoissa. Kaikkien hyvä kantaa kortensa kekoon. Yhdessä tekemällä hyvää tulee

Kaikki kehitys ei ole vain rakentamista, vaan se on myös kaupungin elävoittämistä kulttuuritapahtumilla. Täysin totta ja sitä Salossa onkin. Erilaiset tapahtumat ja kissanristiäiset eivät valitettavasti yksistään pelasta keskustan näivettynyttä ja epäsiistiä katukuvaa. Missä on talojen julkisivujen kunnostus ja puhdistus? Onko sekin niin pitkissä kantimissa kaupungilla? Toki henkilökunnan resurssit ovat rajalliset, mihin aina vedotaan. Myös liikkeidenharjoittajat herätkää. Markiisit, ikkunanpielet, kurarännit, kaikki ovat kuraisia ja sammaleen peitossa. Maalia pintaan

Aina kun keskusta on hallituksessa, puolue häviää melkein kokonaan. Sellaista politiikkaa

Amisopiskelijoiden olisi hyvä tietää, että koulun jälkeen työelämässä ei enää ole sitä porukkapakkoa polttaa röökiä. Voit tehdä itse päätöksen olla ilman saamatta kenkää porukasta. Rööki

Klippula-asiassa kaupunginvaltuutettu penää lehtijutussa lisää tietoa päätöksentekoon. Mikä estää paikalla käynnin ihan itsenäisesti tai katselmuksen järjestämisen? Äly hoi

Salossa pultsarit notkuvat viinapullojen kanssa puiston ja ostoskeskusten penkeillä ja katetuilla bussipysäkeillä niin, etteivät todelliset asiakkaat uskalla paikkoja käyttää. Voisiko poliisi ajellessaan kiinnittää tähän ärsyttävään harmiin enemmän huomiota? Pultsarit