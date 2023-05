Miten käy hallitusneuvotteluiden? RKP:n eduskuntaryhmä yhä koolla päättämässä, hyväksyykö se maahanmuutosta ja ilmastosta tehdyt kirjaukset – Purra: ”Meidän on mahdoton joustaa tästä enää”

RKP:n eduskuntaryhmän kokous jatkuu edelleen, joten hallitusneuvottelujen jatko nykyisellä kokoonpanolla on edelleen auki.

RKP:n Pohjanmaan vaalipiiriä edustavat kansanedustajat Joakim Strand ja Mikko Ollikainen poistuivat puoluetoimistolta hieman kello 13:n jälkeen. He sanoivat poistuessaan, että kokous jatkuu edelleen eikä valmista vielä ole. Heidän piti lähteä junalle, ja he jatkavat kokouksessa etänä.

Edustajat eivät lähtiessään kertoneet, miten keskustelut ovat eduskuntaryhmässä edenneet.

RKP:n puoluetoimistolla odotetaan tietoa, hyväksyykö puolueen eduskuntaryhmä hallitusneuvotteluiden maahanmuutto- ja ilmastopaperit.

Käsiteltävänä olevien maahanmuutto- ja ilmastopaperien sisällöstä ei ole juuri tihkunut tietoa julki. Svenska Yle tiesi kuitenkin lauantaiaamuna kertoa, että maahanmuuttokirjaukset muistuttavat Ruotsin hallituksen tueksi solmittua Tidö-sopimusta.

Siihen sisältyy Tanskan esikuvan mukaisia tiukennuksia maahanmuuttopolitiikkaan. Tidö-sopimus solmittiin Ruotsin porvarihallituksen ja hallitusta sen ulkopuolelta tukevien ruotsidemokraattien välillä, ja siihen kirjattiin useita kiristyksiä niin maahanmuutto- kuin kriminaali-, energia-, koulutus- kuin talouspolitiikkaan.

Tidö-sopimuksen maahanmuuttopykälien mukaan Ruotsissa on määrä luopua pysyvistä oleskeluluvista ja selvittää, missä tilanteissa oleskelulupia voidaan perua. Paluumuuttoa lähtömaahan aiotaan edistää ja edellytyksiä Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi tiukentaa vaatimuksia.

Biaudet: Kyse myös siitä, kuinka Suomeen jo tulleisiin suhtaudutaan

Aamulla kokouspaikalle saapunut kansanedustaja Eva Biaudet kommentoi medialle lyhyesti neuvottelujen tilannetta.

– Meille ei ehkä ole jätetty hirveästi neuvoteltavaa. Tästä maahanmuutto-osiosta ei ole keskusteltu kuin pari päivää. Kokoomus on valinnut, että siitä keskustellaan tosi myöhään ja näyttää siltä, että heillä on joku paperi, jonka he toivovat hyväksyttäväksi. Me olemme tottuneita siihen, että asioista neuvotellaan, hän sanoi.

Biaudet ei vastannut suoraan toimittajan kysymykseen siitä, hiertääkö maahanmuuttoon liittyvissä asioissa nimenomaan humanitäärinen maahanmuutto työperäisen maahanmuuton sijaan.

Biaudet’n mukaan on kyse myös siitä, miten jo Suomeen tulleisiin ihmisiin suhtaudutaan. Hän sanoi asiaan liittyvän ”eksistentiaalisia kysymyksiä”.

Purran mukaan pallo on RKP:lla

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toivoo, että RKP:n eduskuntaryhmä voi hyväksyä eilen saavutetun neuvottelutuloksen maahanmuutto- ja ilmastopolitiikasta, jotta hallitusneuvotteluja voidaan jatkaa.

Purra painotti puoluevaltuuston puheessaan, että kyseessä on kompromissi, jonka myös RKP:n neuvottelijat ovat hyväksyneet eteenpäin vietäväksi.

Purra sanoi, ettei mene tehtyjen kirjausten yksityiskohtiin tai siihen, miten tyytyväisiä perussuomalaiset ovat, jotta RKP saisi neuvottelurauhan. Hän arvioi, että tilanne selviää lähituntien aikana.

Tiedotustilaisuudessa Purra toisti kantansa siitä, että hallitusneuvotteluissa ei voida edetä, ellei maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä päästä sopuun.

– Tämä on nyt se viimeinen kierros, Purra sanoi ja totesi, että neuvotteluille on jo annettu useamman kerran lisäaikaa.

Kirjaukset eivät Purran mukaan edusta perussuomalaisten maahanmuutto- tai ilmastopoliittista linjaa.

– Me olemme joustaneet hyvinkin paljon.

Saavutettu ratkaisu on hänen mukaansa kompromissi, josta perussuomalaisten on mahdoton joustaa enää enempää.

– Ei ole mahdollista jatkaa neuvotteluita, mikäli nämä paperit eivät tule hyväksytyiksi, Purra korosti.

Hän muistutti, että tulossa on myös monia muita vaikeita asioita, joista on sovittava hallitusneuvotteluissa, ja mainitsi ennen kaikkea soten ja julkisen talouden suuret sopeuttamistarpeet.

Henki hyvä ja puheenjohtajien välit asialliset

Hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden puheenjohtajilla ei ole Purran mukaan tänään kokousta. Hän ei ottanut kantaa siihen, millä aikataululla hallitusneuvotteluissa voitaisiin päästä lopputulokseen.

– Tuskin valmista on viikon sisään, vaikka tästä nyt eteenpäin päästäisiin.

Ilmapiiri on Purran mukaan kuitenkin ollut parempi kuin mitä julkisuuden perusteella voisi päätellä.

– Puheenjohtajiston välit ja tunnelma ovat erittäin hyvät, asialliset ja luottamukselliset. Totta kai ongelmia pitkin matkaa tulee, ja niistä keskustellaan. Yleisesti henki on mielestäni hyvä, Purra sanoi.

Hän uskoi, että ilmapiiri voi helpottua vielä enemmän, jos vaikeita asioita saadaan nyt nitkautettua eteenpäin.

Perussuomalaisten tavoite on Purran mukaan edelleen enemmistöhallitus, eikä hän ottanut kantaa siihen, mitkä ovat muut vaihtoehdot, jos nyt neuvotteluissa mukana oleva nelikko ei sopuun pääse.

Perussuomalaisten puoluevaltuustossa keskustellaan hallitusneuvotteluiden etenemisestä, mutta koska valmista ratkaisua ei ole syntynyt, puoluevaltuusto ei pääse vielä tekemään päätöstä hallitukseen osallistumisesta. Puoluevaltuusto tullaan siten tarpeen vaatiessa kutsumaan koolle uudelleen käsittelemään asiaa.

Nina Törnudd, Viivi Salminen, Ville Väänänen, Simu Perälä