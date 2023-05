MM-kilpailuissa Leijonia vahvistava Mikko Rantanen saapui Tampereelle Mikko Rantasena – Suomen joukkueen kapteenina kotikisoissa on Marko Anttila

Milloin Leijonat on saanut NHL:stä MM-kilpailuihin odotusarvoiltaan niin korkealuokkaisen vahvistuksen kuin Mikko Rantanen? Vai onko koskaan?

Täyden runkosarjan pelannut Colorado-hyökkääjä rohmusi 82 ottelussa pisteet 55+50=105. Se on korkein suomalaisnoteeraus sitten Teemu Selänteen, joka saapui MM-kilpailuihin 1999 takanaan 47+60=107 pisteen runkosarja. Selänne ylitti 50 maalin rajan kolmasti, mutta ei noina kausina pelannut MM-kilpailuissa, joita hänelle kertyi kaikkiaan viidet.

Selänteellä on NHL:n suomalaispelaajien yhden kauden maaliennätys 76 ja Jari Kurrilla piste-ennätys 71+64=135. Kurri pelasi vain neljä MM-kilpailua. Hänen keväät venyivät viiteen Stanley Cupiin. Rantanen on saavuttanut Selänteen tavoin yhden.

– Ei ollut vaikea päätös lähteä mukaan. Heti kun pelit NHL:ssä loppuivat, ei nyt ihan samana iltana, mutta seuraavana päivänä mietin asiaa ja olin sillä kannalla, että lähden MM-kilpailuihin. Eikä ollut mitään loukkaantumisia, Rantanen kertoi tiistaina mediatilaisuudessa.

MM-kilpailuihin tullessaan Kurri oli lähimpänä Rantasen lukemia 1989, jolloin hän teki 44+58=102. Sadan pisteen ylitys jäi viimeiseksi kuudesta.

NHL-kaudelle äkkiloppu

Rantanen on 26-vuotiaana Suomen tämän hetken kirkkain NHL-tähti. Hän on viiden viime kauden tehokkain suomalainen runkosarjassa (325 ottelua, 171+220=391 pistettä) ja pudotuspeleissä (64, 30+53=83).

Koko NHL:n mittakaavassa hän on ajanjakson 14:nneksi tehokkain runkosarjassa ja peräti kolmanneksi tehokkain pudotuspeleissä.

Rantanen lupasi tarjota Tampereella tuttua Mikko Rantasta.

– En ole mikään taikatemppujen luoja. Yritän saada ketjun pelaamaan hyvin ja pelata kokonaisvaltaisesti. Sitä kautta tulee hyökkäystehotkin. En ole mikään Connor McDavid tai Nathan MacKinnon, joka puijaa neljä jätkää putkista ja laittaa kiekon yläpeltiin, voima- ja taitohyökkääjän yhdistelmä naurahti.

Tällä kaudella matka katkesi ensimmäisellä kierroksella yllätystappioon Seattlelle. Rantasesta jatkopaikka ei jäänyt kiinni. Hän summasi seitsemässä pudotuspelissä pisteet 7+3=10.

Colorado näytti vihreää valoa MM-aikeille.

– Nälkää on. Viime vuonna pelit jatkuivat yli juhannuksen, mutta nyt ne päättyivät jo huhtikuussa. Tuntui, että kausi jäi pahasti kesken. Tankkiin jäi energiaa, Rantanen sanoi.

Kultainen yhteys

Kurri nosti mitaliodotuksia MM-kotikisoissa 1982 ja 1991, mutta jälkimmäisiin hän saapui Italian liigasta. Suomi jäi molemmissa viidenneksi.

Selänne pelasi ennen NHL-uraansa kotikisoissa 1991 ja jammaili NHL-tähtenä Kake Randelinin tahtiin 2003. Hän teki puolivälierässä hattutempun, mutta Ruotsi voitti 6–5. Suomi oli jälleen viides.

Puolivälierä määrittää usein kisaurakan onnistumisen. Häviäjän turnaus päättyy, voittaja pelaa mitaleista. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on menestyksellään nostanut odotukset niin korkealle, että onnistuminen mitataan vasta loppuottelussa.

Jukka Jalosen nykyisen päävalmentajajakson aikana Suomi on pelannut loppuottelussa kaikissa arvokilpailuissa ja saavuttanut maailmanmestaruudet 2019 ja 2022, MM-hopean 2021 ja olympiakullan 2022.

Rantanen kantaa vastuuta, mutta ei paineita.

– Olen tottunut paineisiin Pohjois-Amerikassa ja pelannut viime kaudella isoja pelejä, hän viittasi Stanley Cupin loppuotteluihin.

– Olen erilainen pelaaja ja kokeneempi kuin viimeksi MM-kilpailuissa. Kokemuksen kautta oppii käsittelemään paineita.

Jalosen joukkueisiin ei ole mahtunut sooloilijoita. Vuosi sitten NHL-tähdistä luottohyökkääjä Mikael Granlund ja sarjan kärkipuolustajiin kuuluva Miro Heiskanen loistivat. Rantanen on jykevämpää kaliiberia, mutta sopii Jalosen muottiin.

Jalonen valmensi alle 20-vuotiaiden maajoukkueen maailmanmestariksi kotikisoissa 2016. Patrik Laine, Jesse Puljujärvi ja Sebastian Aho valtasivat suurimmat palstatilat, mutta TPS-hyökkääjä Rantanen oli kapteeni.

– Siitä on aikaa, mutta Jukka oli jo silloin huippukoutsi. Aika paljon varmaan hänenkin ajatusmaailma on muuttunut noista ajoista, Rantanen tuumi.

Ajoitus kohdallaan

Aikuisten MM-kilpailuihin Rantanen pääsi jo 2016, 2017 ja 2018. Ensimmäisistä tuli hopea Kari Jalosen komennossa, mutta kaksissa seuraavissa Leijonat jäi mitalitta Lauri Marjamäen opein.

– Kokemuksia sieltä saa mukaan ja ”staffin” puolella on paljon samoja naamoja, esimerkiksi huoltajia. Tiedän, miten hommat toimivat. Ei tarvitse jännittää, että on ensimmäinen MM-kisapeli.

Rantanen ei mahtunut Suomen World Cup -joukkueeseen 2016, jolloin esimerkiksi pari vuotta nuorempi Laine kävi Torontossa esittelemässä kiikareita.

Nyt Laine ei kuntoutunut MM-kilpailuihin, joten Rantasen vastuu maalintekijänäkin korostuu.

Odotukset Suomen pelilliseksi johtajaksi nousemiseen ovat kovat, mutta mahdollisuuksia parantaa se, että Rantanen ehti Tampereelle muun joukkueen kera jo tiistaina kolme päivää ennen MM-kilpailujen alkua.

– Mikä ketju ikinä onkaan, yritämme saada pelin rullaamaan. Täällä on hyviä pelaajia, jotka ovat huippuja eurotasolla. Ei ole kuin hyviä vaihtoehtoja. Kemiat kehittyvät peli peliltä, jos saamme pelata yhdessä, Rantanen sanoi.

Kelpaako muu kuin maailmanmestaruus?

– En haluaisi mennä asioiden edelle. Mutta Suomi on ollut kolmessa MM-loppuottelussa putkeen. Ja voittanut niistä kaksi. Tiedän, mitä te (tiedotusvälineet) odotatte ja mitä kansa odottaa. Mennään peli kerrallaan ja toivotaan, että päästään pelaamaan kultamitaleista.

Marko Anttila sai takaisin tutun luottamustoimen

Hyökkääjäkonkari Marko Anttila toimii Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteenina Tampereella ja Riiassa perjantaina käynnistyvissä MM-kilpailuissa.

– Meillä on hieno joukkue, ja on kunnia-asia toimia kapteenina. Pyrin nauttimaan tästä mahdollisimman paljon. Ei tällaista kovin usein osu kohdalle, 37-vuotias Anttila kertoi tiistaina Suomen jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Anttila kipparoi Leijonat maailmanmestariksi 2019 ja MM-hopealle 2021. Neljä vuotta sitten ”Mörkö” Anttila nousi kansansuosikiksi, kun hirvittävän kokoinen hyökkääjä teki Slovakiassa pelattujen MM-kilpailujen pudotuspeleissä tärkeitä maaleja ja johdatti Suomen yllätyskultaan.

Lempääläläislähtöinen hyökkääjä kuului runkopelaajiin myös viime vuoden olympialaisissa ja MM-kilpailuissa, mutta noiden mestarijoukkueiden kapteenina toimi Valtteri Filppula.

Anttila on pelannut urallaan kaikkiaan viisissä MM-kilpailuissa ja kaksissa olympialaisissa.

– Varmaan jonkin sortin rauhallisuuttakin on vuosien varrella karttunut. On kuitenkin ollut näissä kisoissa mukana ennenkin, ja tietää mitä se vaatii. Olen oma itseni, ja se riittää mihin se riittää. Se on iso arvo meille, että saa olla oma itsensä, ja sillä se joukkuehenkikin rakentuu.

Stanley Cupin voittaja hyökkääjä Mikko Rantanen ja kaksinkertainen Stanley Cupin voittaja puolustaja Olli Määttä toimivat Suomen varakapteeneina.

Petteri Ikonen