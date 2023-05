Moilasten perheessä elämä on tällä hetkellä yhtä Cha cha chata – tänä iltana valvotaan ja jännitetään, pääseekö Käärijä finaaliin

– Cha cha cha! tokaisee 2-vuotias Liinus Moilanen ja näyttää äidille bluetooth-kaiutinta.

– Juu, juu, ihan kohta laitetaan Cha cha cha, lupaa äiti Hanna-Mari Moilanen.

– Cha cha cha! toistaa Liinus ja äänenpaino muuttuu yhä vaativammaksi.

Tanssijalkaa vipattaa jo myös 5-vuotiaalla isoveljellä Lenni Moilasella, ja kohta äidin on pakko antaa periksi. Sitten se kajahtaa taas ilmoille: Käärijän Euroviisu-kappale Cha cha cha.

– Sitä kuunnellaan kotona ja jokaisella automatkalla. Sitä pitäisi kuunnella ihan koko ajan, Hanna-Mari Moilanen huokaa.

– Päiväkotimatkalla sen kerkiää kuunnella kolme kertaa, hän virnistää.

Käärijä voitti helmikuussa Suomen Euroviisu-karsinnat eli Uuden Musiikin Kilpailun (UMK) murskaavalla ylivoimalla. Käärijän kappale Cha cha cha oli vahva ennakkosuosikki, ja finaalissa se nousi sekä yleisön että raadin suosikiksi.

Käärijä sai yhteensä 539 pistettä, ja toiseksi tullut Portion Boys jäi siitä kauaksi, 315 pisteen päähän. Samalla 29-vuotias Jere Pöyhönen eli Käärijä singahti tuntemattomuudesta kaikkien tietoisuuteen. Yhtäkkiä kaikki tiesivät pottatukkaisen, vihreään boleroon pukeutuneen laulajan.

Salolaisessa Moilasten perheessä UMK-finaalia katsottiin myös silmä kovana, vaikkei Euroviisujen seuraaminen ole koskaan ennen ollut perheessä tapana. Ohjelma tuli iltamyöhään, mutta Lenni jaksoi silti katsoa sen isän kanssa loppuun asti. Pikkuveli oli tietysti jo nukkumassa.

– Lenni katsoi ohjelman ja toivoi kovasti, että Käärijä voittaisi. Siitä lähtien meillä on sitten kuunneltu Cha cha chata, Hanna-Mari Moilanen kertoo.

Äidin mukaan Lenni on aina ollut kova kuuntelemaan rokkibiisejä.

– Hän tykkää tanssia niiden tahtiin, laulaa ja soittaa lelukitaraa.

Cha cha chan sanojakin Lenni osaa ulkoa. Hän ei tietenkään tiedä, mitä tarkoittaa vaikkapa: ”Mielenkiintona piña colada ja rata, ilta on vielä nuori ja aikaa kumota”. Mutta se ei ole oleellista, sillä kappaleen hyvä meno ja rytmi tarttuvat.

Lenni kertoo, että hän on kuunnellut isän kanssa joitain muitakin Käärijän kappaleita, mutta Cha cha chata ei voita mikään. Eikä itse sen esittäjää.

– Sillä on hienot vaatteet. Se vihreä paita, Lenni sanoo.

Ja nyt on Lennillä ja Liinuksellakin samannäköiset. Äiti on ommellut ne pojille mittatilauksena.

– En ole varmaan 15 vuoteen käyttänyt ompelukonetta, mutta nyt tein nämä, hän naurahtaa.

Hän on suunnitellut ne itse, mutta kotitekoisen Käärijä-boleron malli on julkaistu tänä keväänä myös Kotiliedessä.

Käärijä-huuma on todella pyyhkinyt Suomen ylitse. Lenni mainitsee, että Cha cha chata on kuunneltu päiväkodissa. Kouluissakin se villitsi oppilaita UMK-finaalin jälkeen, ja varmasti tällä viikolla uudestaan, kun Euroviisujen semifinaalit ja finaali käydään Liverpoolissa.

Tänään on Käärijän ensimmäinen totuuden hetki, kun hän esiintyy semifinaalissa 14 muun maan kanssa ja vain 10 pääsee jatkoon. Käärijän esiintymisvuoro on lähetyksen viimeisenä.

Koska semifinaalilähetys alkaa vasta klo 22, on Lennillä ja muilla Käärijä-faneilla tiedossa tänään pitkä ilta. Jaksaako niin myöhään valvoa?

– Jaksaa! Lenni vakuuttaa.

Entä pääsekö Käärijä finaaliin? Tyhmä kysymys, tietysti pääsee! Lenni on varma siitä, että Käärijä voittaa koko Euroviisut.

Ja seuraavaksi onkin aika painaa taas play-nappulaa ja laulaa:

– Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha!

Nina Oksanen loi vahingossa Käärijä-sukat

Limenvihreä lanka on jo kauppojen hyllyiltä loppu, hän tietää.

Käärijä on innoittanut monia erilaisten käsitöiden tekemiseen. Salolainen Nina Oksanen tuli sattumalta neuloneeksi Käärijä-sukat, jotka ovat saaneet Facebookissa paljon peukutuksia.

– Ei minulla tullut kyllä pieneen mieleenkään, että nämä olisivat jotkut Käärijä-sukat, kun tein ne, hän nauraa.

Oksanen on harrastanut neulomista parikymmentä vuotta. Maaliskuun alussa hän huomasi Meillä kotona -nettisivustolta Susanna Mertsalmen suunnittelemien ruttusukkien ohjeen ja innostui kokeilemaan sitä.

– Ruttusukista tuli mieleeni 80–90-lukujen aerobic-sukat, jotka olivat nilkassa makkaralla, ja ajattelin, että onpa hauska ohje. Kuvissa sukat oli tehty harmaasta ja vaaleanpunaisesta langasta, mutta ajattelin, että limenvihreä sopisi hyvin tämäntyylisiin sukkiin, hän kertoo.

Hän neuloi sukkaparin ja laittoi niistä kuvan Voihan villasukka! -Facebook-ryhmän sivuille. Ja sitten alkoi tapahtua.

– Päivitykseni sai 1 100 tykkäystä ja satakunta kommenttia. Kommenteissa alkoi tulla mainintoja Käärijästä ja Cha cha chasta. Olin ihan hämmentynyt, kun en itse ollut katsonut UMK-finaalia, enkä ollut kuullut koko biisiä. Olen viimeksi katsonut Euroviisuja, kun Lordi voitti.

Oksanen oli siis vahingossa tullut luoneeksi Käärijä-sukat, joista moni muukin käsityöharrastaja innostui ja tarttui puikkoihin. Ilmiö sai vielä lisää pontta, kun Meillä kotona -sivustoa tuottavan A-lehtien toimittaja otti Oksaseen yhteyttä ja pyysi haastattelua Käärijä-sukista.

– Onhan se hauskaa, jos kodeissa katsotaan nyt Euroviisuja nämä sukat jalassa, hän hymyilee.

Nyt Oksanen on neulonut Käärijä-sukkia jo kahdeksan paria. Hän on tehnyt niitä pyynnöstä kavereilleen sekä 13-vuotiaalle tyttärelleen ja tämän kavereille. Varsi on työlästä patenttineuletta, ja yhden sukkaparin neulomiseen menee häneltä kaksi päivää.

Eräs kaveri ehdotti, että hän neuloisi sukat myös Käärijälle itselleen. Oksanen innostuikin siitä ja otti jo yhteyttä levy-yhtiöön, mutta ei ole saanut sieltä vastausta. Yhden parin hän ehkä silti vielä tekee, itselle.

– Vielä ehtisin tehdä ne ennen lauantain finaalia, sillä olen luvannut tyttärelleni katsoa sitä, jos Käärijä pääsee niin pitkälle. Onhan se Cha cha cha sellainen korvamato, hän myöntää.

– Mutta limenvihreää lankaa on enää vaikea löytää. Salon kaupoissa hyllyt ovat jo tyhjät, mutta ainakin verkkokaupoista vielä saa, hän tietää.