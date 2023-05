Monelle salolaiselle tuttu eläinlääkäri on Vilppaan koripallon uusi johtohenkilö

Salon Vilpas Koripallo ry:n puheenjohtaja vaihtuu. Tehtävän ottaa hoitaakseen Jouni Niemi, joka seuraa pestissä Sakke Ojalaa.

Niemi on monelle tuttu eläinlääkärinä. Vilpas-henkeä miehestä on löytynyt viimeistään läpi 2000-luvun, jolloin hän on ollut mukana seuratoiminnassa tyttären koripalloharrastuksen myötä. Rooleja Vilppaassa on takana jo useita.

– Odotan yhteisöllisyyttä ja lisää hyvää meininkiä. Vilpas on merkittävä salolaisten liikuttaja, niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla. Toivon, että voimme aktivoida yhä enemmän ihmisiä mukaan toimintaamme, Niemi toteaa Vilppaan nettisivuilla.

Pitkän taipaleen on tehnyt myös Sakke Ojala. Puheenjohtajuuttakin on kertynyt kahtena eri kautena lähes kymmenen vuotta.

– Uskon vahvasti, että onnistumme ensi kaudella selättämään lopullisesti koronapandemiasta aiheutuneet taloudelliset vaikeudet ja pystymme rakentamaan entistä kilpailukykyisemmän joukkueen Korisliigaan. Myös junioreiden harrastajamäärään odotan positiivista kasvua, Ojala pohtii.