Monikäyttöinen vappu

Vappu on vuoden juhlista monikäyttöisin. Aikojen saatossa keväistä juhlaa on valjastettu moneen käyttöön. Vappu on työväen juhla, ja se on ylioppilaiden juhla. Ylioppilaiden juhla vakiintui jo 1870-luvun loppupuolella, ja työväen vappua on juhlittu yli 120 vuotta.

1970-luvun lopusta lähtien Vappu on ollut vähän laimeasti myös suomalaisen työn juhla. Samalla vapunpäivästä tuli liputuspäivä.

Uskonnollisuus on pyyhitty vapusta pois, mutta ennen maallisia juhlan aiheita vappua vietettiin keskiajalta alkaen saksalaisen pyhimyksen Valborgin kunniaksi. Sitä ennenkin Euroopasta löytyy samaan ajankohtaan sijoittuneita erilaisia keväisiä juhlia.

Petteri Orpo (kok.) sai neuvoteltua hallituspohjan valmiiksi juuri ennen vappua. Se antoi ylimääräistä potkua monen poliitikon vapunviettoon ja helpottaa tämän päivän puheiden pitämistä. Hallitukseen menevien oikeistopuolueiden edustajat voivat mielissään kertoa, mitä aikovat tehdä, ja ulkopuolelle jääneet saavat jo olla vapaasti kriittisiä.

Työstä ja toimeentulosta puhutaan varmasti niin kuin vaalikampanjoissakin. Maailma ei ole muutamassa viikossa muuttunut miksikään. Teemat ovat toukokuun alussa yhtä ajankohtaisia kuin maaliskuun lopussa.

Orpo sanoi viime viikolla hallitusneuvotteluiden suurimmaksi haasteeksi julkisen talouden sopeuttamisen kokonaisuuden. Kun se tarkoittaa leikkauksia, kajotaan vääjäämättä joidenkin toimeentuloon.

Suomessa on pula työvoimasta, ja tilanteen korjaaminen on yksi tulevan hallituksen tärkeimmistä tehtävistä. Kohonneet elinkustannukset taas vaikuttavat kansalaisten toimeentuloon, ja tähänkin lupailtiin ratkaisua vaalipuheissa.

Vappu on ideologisesti vahvasti latautuneiden puheiden sesonki. Tilaisuuksina poliittiset vaput eivät ole enää pitkään aikaan olleet varsinaisia yleisömagneetteja.

Aatteellisesti turvallista on ottaa vappu säästä piittaamatta yksinkertaisesti kevään juhlana, joka parhaimmillaan tuo ylimääräisen arkivapaan.