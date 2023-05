Monta yötä teltassa lyhyen vilahduksen tähden – innokkaimmat leiriytyivät Charles III:n kruunajaisreitille yli viikkoa ennen h-hetkeä

Lontoo tulvii turisteja kuningas Charles III:n kruunajaisten alla. Innokkaimmat kuninkaallisten seuraajat ovat jo pystyttäneet telttansa kruunajaisreitin varrelle. Kauppoja ja pubeja on koristeltu sekä Englannin lipuilla että Britannian lipun puna-sini-valkoisilla väreillä ja kuninkaan kuvaa kantavilla kruunajaislipuilla.

Moni on saapunut katsomaan kruunajaiskirkko Westminster Abbeya sekä Buckinghamin palatsia, jonka parvekkeelta kruunattu kuningas vilkuttaa kansalle tulevana lauantaina 6. toukokuuta.

Myös kuninkaan nykyisen kodin, kivenheiton päässä Buckinghamin palatsista sijaitsevan Clarence Housen rautaporttien luona parveilee ihmisiä ottamassa kuvia. Portin luona arvaillaan, jäävätkö kuningas ja kuningatar asumaan entiseen kotiinsa vai muuttavatko he Buckinghamin palatsiin.

– Olen viettämässä vapaapäivää. Kruunajaispäivänä en tule Lontooseen vaan katson päivän tapahtumat kotipubissa televisiosta, kertoo Oxfordissa asuva Mike Jackson.

Hän kävelee The Mall -puistokadun reunalla kohti Buckinghamin palatsia. Leveä väylä on aidattu molemmin puolin kaksinkertaisilla rautaesteillä. Niiden vierestä on mahdollisuus nähdä kruunajaiskulkue.

Kruunupäiden perässä yli 40 vuotta

The Mallin varrella matkalaukkua perässään vetävä nainen nallekarhu kainalossa keskustelee vartijoiden kanssa leiriytymisestä.

– Kuulemma olen liian aikaisin liikkeellä, vielä ei ole tiedossa, mihin kannattaisi teltta pystyttää, jotta varmasti näen palatsin parvekkeelle asti. Turva-aitojen paikkoja voidaan vielä muuttaa, Faith Nicholson kertoo.

Althoresta kotoisin oleva Nicholson on käynyt Lontoossa kuninkaallisissa merkkitapahtumissa prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan häistä lähtien – eli vuodesta 1981.

Hän rakastui kuninkaallisiin jo teinityttönä kuningatar Elisabet II:n hopeajuhlavuonna 1977, jolloin juhlistettiin kuningattaren 25:tä vallassaolovuotta.

– Tuen ja kannatan kuninkaallisia. Olen iloinen, että saamme nyt myös kuningatarpuolison. Jos Dianan kuolemasta olisi vain vähän aikaa, ajatukseni kuningatar Camillasta olisivat varmasti toisenlaiset. He ansaitsevat onnensa, Nicholson sanoo.

Nicholsonin matkassa oleva teddykarhu, karhuherra Paddington, on saanut päähänsä kullanvärisen kruunun.

Dianan kuolema synnytti rakkauden kuninkaallisiin

Telttansa on kymmenen hengen seurueen kanssa kruunajaisreitin varrelle pystyttänyt jo viime torstaina Pohjois-Irlannista Belfastista saapunut kuninkaallisfani Patrick O’Neill. Hänellä on päässään kruunu ja päällään kruunajaisista kertova paita sekä rollaattorin käsinojassa kruunajaiskassi.

– En aluksi kannattanut Charlesin ja Camillan avioliittoa, mutta nyt uskon, että Camillasta tulee hyvä kuningatar, O’Neill sanoo.

Hän oli seitsemänvuotias kun prinsessa Diana kuoli.

– Dianan kuolema kosketti minua syvästi. Siitä lähtien olen rakastanut koko kuninkaallista perhettä ja ollut telttani kanssa Lontoossa lukuisissa merkkitapahtumissa, viimeksi kuningattaren (Charlesin äidin Elisabetin) hautajaisissa.

Kruunajaismukit loppuivat kesken

Kruunajaisrihkamaa Lontoon kaduilla näkyy yllättävän vähän. Pikkukioskeissa on tarjolla Britannian värejä toistavia jääkaappimagneetteja ja avaimenperiä. Pikkuruisia pehmonalleja on myös runsaasti tarjolla.

Piccadilly-kadun lehtikioskissa Mr Bean -hahmon vieressä heiluttaa päätään miniaurinkokennon voimalla kuningas Charles III:ta esittävä muovinukke.

Kruunajaistuotteet katukaupassa rajoittuvat lähinnä erikokoisiin kruunajaislippuihin. Pienimmän saa kolmella punnalla (noin 3,4 euroa), isommasta lipusta saa maksaa puolet enemmän. Naruilla kiinnitettävä iso lippu maksaa puolestaan noin 12 euroa.

– Monet kysyvät kruunajaismukeja, mutta ne loppuivat jo viime viikolla, kertoo Green Park -metroaseman tuntumassa matkamuistoja myyvä mies, joka ei halua tulla kuvatuksi tai kertoa nimeään.

Arvokkaampia kruunajaistuotteita sen sijaan on tarjolla runsaasti. Esimerkiksi Fortnum & Mason -tavaratalo, joka oli myös kuningatar Elisabetin herkkujen luottotoimittaja, myy kruunajaisteemaisia peltipurkkiin pakattuja elintarvikkeita. Kruunajaisten muistoa voi vaalia myös vaikkapa kruunajaisteemaisella posliiniastiastolla.

Lukuisat kirjakaupat ovat somistaneet näyteikkunansa kuninkaallisista kertovilla kirjoilla. Kuningas Charles III:n kuvat koristavat myös monien laatuvaatteita ja -kenkiä myyvien liikkeiden näyteikkunoita.

—

Korjattu aikaisempaa uutista klo 12.01: haastateltavan sukunimi on Nicholson, ei Nickholson.

Päivi Arvonen