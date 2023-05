Naisena esiintynyt mies metsästi alaikäisiä uhreja netissä ja valehteli etsivänsä ”mallikandidaatteja” – tuomittiin yli 60 seksuaalirikoksesta

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina vankeuteen miehen, joka huijasi alaikäisiltä tytöiltä kuvia ja videoita, joissa he olivat vähissä vaatteissa tai alasti.

Mies tuomittiin kaikkiaan 62 rikoksesta vuosina 2017–2022. Osa teoista jäi yrityksiksi. Jutussa oli 22 asianomistajaa eli uhria.

Oikeuden mukaan miehen toiminta oli laajaa ja suunnitelmallista. Hän lähestyi uhreja sosiaalisessa mediassa, usein esiintyen naisena. Mies valehteli uhreille, että hän edustaa virtuaalisen muodin ja mallintamisen yritystä ja etsii mallikandidaatteja projektiin, jonka aluksi mallikandidaatista luotaisiin 3D-mallinnos.

– Projektissa mallikandidaatin on tullut kuvata itseään kolmella eri tasolla eli vähissä vaatteissa, alusvaatteissa ja alastomana ja lähettää/tallentaa kuvamateriaali (syytetyn) ilmoittamaan sähköiseen kansioon — (syytetty) on viestittänyt, että kehonmallinnokseen osallistuneista henkilöistä valikoidaan sopivat ja heille toimeksiantobrändit, joiden parissa mallikandidaatti työskentelee saaden palkkiota/bonuksia, syyttäjä kirjoitti yhdessä syytekohdista.

Oikeuden mukaan mies ohjeisti osaa uhreista esimerkiksi poseeraamaan jalat auki ja koskettelemaan rintojaan tai sukupuolielintään.

”Verrattavissa tilanteeseen, jossa ollaan samassa tilassa”

Oikeudessa mies myönsi osan syytteistä, osan kiisti.

Käräjäoikeus katsoi, että vaikka mies ei tavannut uhrejaan, hänen tekonsa olivat vahingollisuudessaan rinnastettavissa tekoon, joka tapahtuu reaalimaailmassa.

– Kyseessä on ollut sellainen seksuaaliväkivallan ja seksuaalirikoksen muoto, joka on pyritty toteuttamaan verkon kautta antamalla asiaomistajille tarkka ohjeistus, mitä tämän pitää tai pitäisi tehdä. Teko on ollut verrattavissa tilanteeseen, jossa rikoksentekijä samassa tilassa itse kuvaa vähäpukeista tai alastonta lasta antaen tälle ohjeita poseerata eri tavoin, tuomiossa kirjoitetaan.

Käräjäoikeus tuomitsi Toni Tapani Koivunoksan, 39, kolmen vuoden vankeuteen. Hänen syykseen luettuja rikosnimikkeitä olivat muun muassa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito.

Maria Rosvall