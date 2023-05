New Jersey Devils vei Hudson-joen taiston, Erik Haula osui päätöserässä

Jääkiekon NHL:ssä viimeinenkin ensimmäisen kierroksen pudotuspelipari ratkesi, kun New Jersey Devils voitti Hudson-joen taistossa New York Rangersin ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa maalein 4–0.

– Tämä on mahtavaa. Kuka olisi uskonut tähän ennen kauden alkua? Mutta olemme kulkeneet pitkän tien. Mielestäni ansaitsimme tämän. Pelasimme todella vahvalla itseluottamuksella, Devilsin toisen maalin tehnyt Tomas Tatar sanoi NHL:n nettisivuilla.

Maalittoman avauserän jälkeen New Jersey meni menojaan kotihallissaan. Avausmaalin teki Michael McLeod alivoimalla, ja Tatar lisäsi New Jerseyn johdoksi 2–0 ennen toista erätaukoa. Päätöserässä New Jerseyn porilaishyökkääjä Erik Haula viimeisteli Jack Hughesin syötöstä 3–0 ja Jesper Bratt teki loppunumerot 4–0.

Haula pelasi ottelussa lähes 20 minuuttia ja laukoi kahdesti kohti maalia. Suomalaisen maali syntyi, kun hän ja Hughes karkasivat läpi. Hughes syötti kiekon Haulalle, joka laukoi suoraan syötöstä kiekon Rangersin maalivahti Igor Shestjorkinin selän taakse.

Haula on kerännyt seitsemässä pudotuspelissä tehot 4+2.

Devilsin maalivahti Akira Schmid pysäytti 31 laukausta ja pelasi toisen nollapelinsä lyhyen ajan sisällä. Hän piti nollan myös ottelusarjan viidennessä pelissä, jonka Devils voitti 4–0.

New Jersey kohtaa seuraavalla kierroksella Carolina Hurricanesin.

Rangers voitti ottelusarjan kaksi ensimmäistä ottelua, mutta sen jälkeen nimekkään ryhmän ote kirposi. Rangersin päävalmentaja Gerard Gallant kritisoi rivien välistä joukkueensa asennetta.

– Lahjakkuus ei merkitse mitään. On mahtavaa omata sitä, mutta silti pitää pelata yhteen. Häviämissämme neljässä pelissä teimme kaksi maalia. Se ratkaisi. Rakastan sitä, että joukkueessa on lahjoja, mutta rakastan myös työmoraalia, karvausta ja sen sellaista. Me emme vain saaneet hommaa hoidettua, Gallant sivalsi New York Postin mukaan.

Rangersin Kaapo Kakko pelasi ottelussa reilut 13 ja Niko Mikkola runsaat 14 minuuttia.

Ville Väänänen, Raiko Häyrinen