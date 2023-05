NHL-ilmasilta katkesi – Leijonien MM-kokoonpano täyttyi Suomen mestari Waltteri Merelällä

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kokoonpano on nyt valmis, kun Tampereella MM-joukkueen mukana harjoitellut hyökkääjä Waltteri Merelä sai leiman kisapassiinsa. Hän on pelikelpoinen keskiviikkona, jolloin Leijonat kohtaa Ranskan.

– Yritän jatkaa treenihommia ja olla iskussa, kun tulee paikka pelata, Merelä sanoi keskipäivän jääharjoituksen jälkeen.

Hänelle kerrottiin kisapassin leimaamisesta joukkueen tiistaiaamun palaverissa.

– Siinä käytiin homma läpi, ja tosi hieno juttu, että olen loppuun asti joukkueen mukana, Merelä sanoi.

Leiman kisapassiinsa on saanut kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää, joten joukkue on täynnä.

Kokoonpanon täyttyminen tarkoittaa sitä, ettei Seattle Krakenin NHL-hyökkääjä Eeli Tolvanen saavu MM-kilpailuihin. Hänen pelinsä taalajäillä päättyivät tiistaiaamuna Suomen aikaa, kun Dallas Stars voitti toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjan 4–3. Tolvanen saalisti 14 pudotuspeliottelussa pisteet 3+5=8.

Merelän kisapassin leimaaminen riippui Seattlen Tolvasen ja Dallasin laajan suomalaiskaartin tilanteesta, mutta hän ei myöntänyt jännittäneensä tulosta. Dallasista tyrkyllä olisivat olleet esimerkiksi huipputehokas hyökkääjä Roope Hintz sekä viime kevään maailmanmestaripuolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell.

– Ei siihen voi vaikuttaa. Vaikka viimeisessä pelissä olisi käynyt miten vain, olisiko Pohjois-Amerikasta tullut ketään? Ei asiaa tarvinnut miettiä, mutta ehkä mahdollisuuteni olivat paremmat tällä tuloksella, Merelä sanoi.

MM-jää häviää liigajäälle

Suomi on hävinnyt kaksi kolmesta ottelustaan Riiassa ja Tampereella pelattavissa MM-kilpailuissa.

Merelä luottaa vahvuuksiinsa sitten, kun peliaikaa tulee.

– Tuon kaukaloon perushyvää tekemistä. Monipuolisuus ja työmäärä ovat vahvuuksiani. Jos pystyisin tuomaan tehokkuutta myös maalintekoon, hän pyöritteli.

– Kansainvälisissä peleissä tulee vähän maalintekopaikkoja. Kun tulee hyviä paikkoja, pitää tehdä maalit, Liigan pudotuspeleissä kahdeksalla täysosumalla säväyttänyt hyökkääjä sanoi.

Kesällä 25 vuotta täyttävä Merelä on tuore Suomen mestari Tapparasta, joten Tampereen areena on hänelle läpikotaisin tuttu. Areenan jää on puhuttanut MM-kilpailuissa.

– Jää on ollut huonompi kuin kaudella. Silloin jään käyttö on vähäisempää kuin nyt, Merelä sanoi.

– Jää on pehmeä ja menee puuroksi nopeasti. On selkeä ero liigakiekkoon verrattuna, mutta veikkaan asian liittyvän käyttöasteeseen. Nyt on pelejä ja treenejä enemmän jäällä. Lisäksi ihmisiä on koko päivän enemmän hallissa, hän viittasi ihmisten lämmittävään vaikutukseen.

Petteri Ikonen