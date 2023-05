NHL:n ”suomalaisfinaali” jäi toteutumatta – Las Vegas eteni murskavoitolla Floridan vastustajaksi

Vegas Golden Knights ei antanut Dallas Starsille armoa jääkiekon NHL:ssä, kun joukkueet kohtasivat välieräsarjan kuudennessa kamppailussa. Vierasjoukkue Las Vegas voitti Dallasin Suomen aikaa varhain tiistaina 6–0 ja vei välieräsarjan nimiinsä voitoin 4–2.

Las Vegas kohtaa finaalisarjassa Florida Panthersin, jonka riveissä pelaavat suomalaishyökkääjät Aleksander Barkov, Anton Lundell ja Eetu Luostarinen. Lisäksi Aleksi Heponiemi pelasi runkosarjassa kymmenen ottelua Floridan joukkueessa.

Mikäli Dallas olisi edennyt jatkoon, loppuottelusarjassa olisi nähty huomattavasti runsaammin suomalaispelaajia. Dallasissa pelaavat Roope Hintz, Joel Kiviranta, Jani Hakanpää, Miro Heiskanen ja Esa Lindell.

Las Vegasissa ei ole suomalaispelaajia, joten kahden suomalaispelaajien vahvasti miehittämän joukkueen finaalikohtaaminen ei toteutunut.

Karlsson rohmusi pisteitä

Las Vegas ratkaisi välieräsarjan kuudennen ottelun pitkälti jo avauserässä, kun se karkasi 3–0-johtoon William Carrierin, William Karlssonin ja Keegan Kolesarin maaleilla. Toisessa erässä Jonathan Marchessault lisäsi vieraiden johdoksi 4–0. Päätöserässä Karlsson sekä Michael Amadio viimeistelivät loppunumerot.

Las Vegasin ykkösnimi oli ruotsalaishyökkääjä Karlsson, joka teki ratkaisuottelussa pisteet 2+1. Lisäksi maalivahti Adin Hill pelasi nollapelin torjuttuaan kaikki dallasilaisten 23 laukausta.

Dallasin suomalaisviisikosta Heiskanen urakoi kaukalossa yli 25 minuuttia.

”Hemmetinmoinen taistelu”

Las Vegas ja Florida eivät ole koskaan voittaneet NHL:n mestaruutta, mutta kumpikin on kertaalleen päässyt loppuotteluihin. Las Vegas on pelannut finaaleissa keväällä 2018 ja Florida keväällä 1996.

– He ovat todella nopea joukkue, ja heidän maalivahtinsa on pelannut todella hyvin. Tiedämme, että siitä tulee hemmetinmoinen taistelu, ja olemme valmiita, Las Vegasin hyökkääjä Jack Eichel luonnehti finaalivastustaja Floridaa NHL:n kotisivuilla.

Torjuntaprosentilla mitattuna Las Vegasin Hill (93,7) ja Floridan Sergei Bobrovski (93,5) ovat olleet pudotuspelikevään kaksi parasta maalivahtia NHL:ssä.

Meneillään olevissa pudotuspeleissä Floridan ykköstykki on ollut Matthew Tkachuk, joka on kerännyt 16 ottelussaan tehopisteet 9+12. Las Vegasista suurimman pistepotin on kerännyt Eichel (6+12).

Pistepörssin kärjessä on Hintz, joka keräsi pudotuspelien 19 ottelussaan komean saldon: 10+14.

Finaalisarja alkaa tulevana sunnuntaina Las Vegasin isännöimällä ottelulla. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.

Floridan nousu finaaleihin on ollut komea, sillä se sijoittui runkosarjassa vasta itälohkon kahdeksanneksi. Las Vegas oli länsilohkon ykkönen. Matkalla finaaleihin Florida on pudottanut runkosarjan ykkösen Bostonin sekä Toronton ja Carolinan. Las Vegas on nuijinut Winnipegin, Edmontonin ja Dallasin.

Tapio Keskitalo, Ville Väänänen