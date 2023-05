Niinistö: Edustustojen tilien jäädyttäminen Venäjältä ylimitoitettu toimi

Suomen Venäjällä sijaitsevien edustustojen pankkitilien jäädyttäminen on Venäjältä ylimitoitettu toimi, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Presidentti kommentoi asiaa STT:lle saapuessaan Euroopan neuvoston huippukokouksen toiseen päivään Islannin Reykjavikissa.

– Venäläinen väitehän on, että tämä on vastavuoroinen toimenpide. Tämä kuitenkin ylittää huomattavasti ne rajoitukset, joita Suomessa on ollut käytäntönä Venäjän Helsingin-lähetystön rahaliikenteen rajoittamisessa. Joten tämä on ylimittainen vastaus siihen, Niinistö sanoi.

– Nyt täytyy tarkoin miettiä, miten käytännössä Moskovan-lähetystön ja Pietarin-konsulaatin toiminta turvataan.

Ulkoministeriö vahvisti aamulla Helsingin Sanomille, että Suomen edustustojen tilit Venäjällä on jäädytetty eikä niitä voida käyttää. Niinistön mukaan asiaa selvitetään nyt ulkoministeriön johdolla.

– Alustavia tutkimuksia ja mietintöjä on jo tehtykin.

Suurlähetystön ja pääkonsulaatin lisäksi Suomella on ollut Venäjällä konsulaatin alaiset toimipisteet myös Murmanskissa ja Petroskoissa. Murmanskin-toimipiste suljettiin tammikuussa, ja Petroskoin-toimipisteen toiminta keskeytettiin toistaiseksi huhtikuussa.

